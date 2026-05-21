Dos impresionantes choques complicaron el tránsito sobre Ruta 7

Los dos siniestros ocurrieron este jueves por la tarde, con diferencia de minutos. En el lugar trabajó personal de la División Tránsito Villa Obrera.

Una vez más las rutas de la región registraron siniestros viales. En esta ocasión, durante la tarde noche del jueves, dos impresionantes choques ocurrieron sobre la Ruta 7 , en cuestión de minutos.

Los accidentes ocurrieron a la altura de la vecina localidad de Centenario y demandaron las tareas de la Policía de la Provincia de Neuquén.

El primer caso ocurrió cuando se registró un triple choque entre la primera y la segunda rotonda de la ruta, lo que generó importantes demoras y tensión en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

De acuerdo a lo informado por el sitio Centenario Digital, el siniestro involucró a un Volkswagen Gol, una Renault Sandero y una Fiat Fiorino, que circulaban en sentido Neuquén-Centenario. Según trascendió, los vehículos quedaron detenidos sobre el carril derecho de la calzada, provocando complicaciones en el tránsito.

multiple choque en centenario

A pesar de la magnitud del hecho, en principio se registraron únicamente daños materiales. Sin embargo, se evaluaba la asistencia preventiva de dos jóvenes que permanecían sentados a un costado de la ruta tras el impacto.

Otro choque en minutos

La situación se volvió aún más compleja cuando, mientras los uniformados realizaban tareas de control y medición sobre la cinta asfáltica, un camión terminó impactando desde atrás a otro vehículo Volkswagen Gol que circulaba por el carril izquierdo.

Este segundo choque también provocó daños materiales y generó mayores complicaciones en la circulación vehicular.

En el lugar trabajó personal de la División Tránsito Villa Obrera, junto a efectivos policiales que colaboraron con la asistencia y ordenamiento vehicular.

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Cinco accidentes en un solo día en Centenario

El hecho volvió a poner en foco la seguidilla de siniestros viales registrados durante la jornada en la localidad. Según informó Centenario Digital este fue el cuarto choque del día en la ciudad, aunque con el posterior impacto entre el camión y el Gol, la cifra ascendió a cinco accidentes en pocas horas.

Entre los siniestros ocurridos previamente se encuentran un choque sobre Ruta 7 a la altura del Picadero, cuando una moto Honda impactó contra una camioneta Toyota Hilux sobre la mano Neuquén-Centenario. Como consecuencia, un joven de 21 años fue trasladado al Hospital “Dr. Natalio Burd”.

Además, hubo otros dos episodios en la calle Gabriela Mistral durante la mañana y un tercer incidente vial en la zona alta de la ciudad.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución en el sector debido al importante movimiento vehicular registrado durante la noche y a la presencia de personal policial trabajando sobre la ruta.