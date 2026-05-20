Un auto de seguridad se cruzó en la pista y provocó un choque impactante en la Fórmula 4 de Rusia

En la categoría que es el primer escalafón en el camino a la Fórmula 1 se vivió un momento de máxima preocupación tras un inesperado choque.

El mundo del automovilismo se vio conmocionado por un accidente que tuvo como protagonista a un auto de seguridad en la Fórmula 4 de Rusia, el escalón inicial para el camino a la F1 formada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Los autos giraban a toda velocidad por el circuito cuando una mala comunicación decantó en una situación que generó una preocupación mayor.

Todo sucedió en el Moscú Raceway , cuando el auto de seguridad ingresó a la pista a pesar de la marcha de todos los monoplazas que estaban girando a toda velocidad. El problema más grande de su aparición en pista fue su detención sobre la cinta asfáltica cerca de una curva.

Cuando los pilotos salían de la curva acelerando, se encontraron rápidamente con el auto. Rápido con la reacción, el piloto que lideraba la carrera logró esquivarlo pero al momento de frenar fue impactado por su máximo perseguidor. Ante ese choque, los corredores que venían detrás tomaron precaución e intentaron esquvar el tumulto que se generó en un lugar complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/2056043588731941324&partner=&hide_thread=false En la F4 Rusa se cruzó el safaty car mientras los pilotos corrían pic.twitter.com/6TCq0uFVVB — Tino (@TinoCLeclerc) May 17, 2026

A pesar del choque, afortunadamente no se lamentaron heridos de gravedad y todo quedó en tan solo daños materiales en los vehículos que chocaron producto de esta situación.

Más tarde producto de esta sitiuación, la dirección de carrera optó por postergar la prueba debido a que no se pudo garantizar un entorno seguro. Debido a esta situación, la carrera podría quedar cancelada definitivamente.

Red Bull buscaría a otro piloto para reemplazar a Max Verstappen

El equipo Red Bull está en el ojo de la tormenta por la posible salida de Max Verstappen, su gran estrella. La formación de Milton Keynes, según el medio especializado Motorsport, buscaría a Oscar Piastri como el elegido para asumir el liderazgo dentro del monoplaza. La magnitud de la estructura respalda una decisión de tal calibre. Con más de 2.000 trabajadores y un presupuesto millonario que gira en torno a su piloto franquicia, Red Bull no va a depositar sus esperanzas en un joven de la academia interna como Isack Hadjar. A pesar de su proyección, el novato carece aún del rodaje suficiente para cargar con el peso del equipo en un escenario tan complejo.

El entorno del australiano ha ofrecido pistas en los últimos meses. Durante la pretemporada en Baréin, Mark Webber, representante de Piastri y expiloto de Red Bull, brilló por su ausencia. En su lugar, el piloto estuvo acompañado por Pedro Matos, su antiguo ingeniero en la categoría de Fórmula 2. Según la información publicada, esta decisión buscó precisamente aliviar la presión y evitar roces internos que pudieran perjudicar la relación con McLaren.

Max Verstappen ¿Adiós a la Fórmula 1? Max Verstappen debutó en una competición totalmente diferente.

El resultado de esa reconfiguración no tardó en notarse sobre el asfalto. Tras un arranque desafortunado, que incluyó un accidente antes incluso de la salida en Australia, Piastri reaccionó con solidez: logró sendos podios en Japón y Miami, demostrando una madurez que refuerza su candidatura. Desde el garaje de McLaren, además, se respira una calma que contrasta con las tensiones vividas la temporada anterior. Mientras tanto, fuentes cercanas al agente del piloto apuntan que Webber ya ha sondeado el mercado. No se descarta que retome contactos con Red Bull si finalmente se abre una vacante.

Entre las especulaciones surgidas en las últimas semanas, se llegó a barajar un intercambio directo: Piastri a Red Bull y Verstappen a McLaren. No obstante, Motorsport descarta esta posibilidad al señalar que no hay evidencias de que la formación británica esté interesada en el neerlandés. Además, el malestar del campeón mundial tendría su origen en el nuevo reglamento técnico, no en su relación con Red Bull.