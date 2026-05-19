Qué hará Panini con Neymar, que no está en el álbum de figuritas del Mundial 2026

El brasileño no fue incluido en la versión inicial, pero sí está confirmado por Carlo Ancelotti como parte de su selección.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 es uno de los temas que genera mayor interés en el público futbolero de todo el mundo y Argentina no es la excepción. Si bien salió a la venta hace algunas semanas y causa furor, podría tener algunas modificaciones en cuanto a los jugadores que salen en las imágenes.

La empresa italiana Panini, que fabrica las figuritas oficiales y tiene llegada a nuestro país, podría sacar nuevas láminas con los convocados de último momento que no estaban en la versión inicial.

Así lo detalló el sitio colombiano Publi Metro , que mencionó la posibilidad de que la marca actualice algunos jugadores que fueron citados, pero no aparecieron inicialmente en la colección.

Album y figuritas del Mundial 2026 (1)

El caso de Neymar en las figuritas

El caso más llamativo es el de Neymar, quien no fue incluido entre las láminas iniciales de Brasil en el álbum oficial del Mundial 2026, pese a que finalmente fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar la Copa del Mundo.

La elección de los jugadores que aparecen en la colección de de las diferentes selecciones está a cargo de un equipo especializado de Panini en Italia. La marca analiza convocatorias recientes, rendimiento y probabilidades de que cada futbolista esté en el Mundial.

En el caso de Neymar, su ausencia se entiende por el momento deportivo que atravesaba cuando se definió la colección. Las lesiones, su irregularidad y la incertidumbre sobre su regreso a la Selección hicieron que no entrara dentro de los 18 futbolistas brasileños escogidos para el álbum.

Pero contra todo pronóstico, el panorama cambió. Neymar terminó siendo incluido en la lista final de Brasil, lo que dejó un desajuste evidente entre el álbum y la convocatoria definitiva. No es que Panini haya cometido necesariamente un error, sino que el fútbol volvió a demostrar que las listas pueden cambiar.

272527_1473098.jpg Neymar superó a Pelé como máximo goleador de la historia de Brasil, con 79 anotaciones.

Qué puede hacer Panini

Hasta el momento, la empresa italiana no oficializó ninguna decisión respecto a nuevas láminas.

Pero hay un precedente que invita a pensar en un volantazo, sobre todo teniendo en cuenta la gran figura que quedó afera del álbum.

En el Mundial de Qatar 2022, Panini lanzó un “Update Set” oficial con 80 cromos. Según la propia tienda de Panini España, 79 de esas láminas correspondían a jugadores nuevos que no habían sido incluidos inicialmente en la colección y que reemplazaban a futbolistas que no participaron en el torneo.

Ese antecedente deja abierta la posibilidad de que algo similar ocurra para 2026, especialmente porque este será el primer Mundial con 48 selecciones y una colección mucho más amplia. Panini España describe la edición de 2026 como el álbum oficial dedicado al primer torneo mundialista con ese formato ampliado en Norteamérica.

Los "Extra Stickers" no son lo mismo

Otro punto que puede generar confusión es la existencia de los llamados Extra Stickers. Panini explicó que estos son cromos adicionales incluidos de forma aleatoria en los sobres de la colección 2026, aproximadamente uno cada 100 paquetes. Además, tienen una imagen de acción, un diseño distinto y no llevan número en la parte trasera.

Los Extra Stickers no significan necesariamente una actualización de convocatorias. Son parte del coleccionismo especial de la edición, pero no reemplazan, al menos por ahora, a un eventual paquete oficial de actualización como el que sí existió en Qatar 2022.

¿Qué pasaría con Neymar?

Si Panini decide repetir la estrategia de 2022, Neymar sería uno de los nombres más fuertes para aparecer en un posible set complementario. Su caso es diferente a todos, porque además de que no salió en el álbum inicial y fue convocado por Brasil, se trata de una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Preocupante para los coleccionistas sería que no hubiera actualización, porque el álbum quedaría con ausencias importantes frente a las listas definitivas. Pero, por ahora, lo más responsable es decir que la posibilidad existe por antecedentes, no porque haya un anuncio confirmado.

Se espera que, con las convocatorias definitivas y el avance hacia el Mundial, Panini pueda aclarar si repetirá el modelo de actualización. Mientras tanto, Neymar quedó convertido en el ejemplo perfecto de cómo el fútbol y los álbumes también juegan su propio partido antes de que ruede la pelota.