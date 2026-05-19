La desoladora reacción de la familia del jugador "sacrificado" para que vaya Neymar al mundial

La familia del jugador grabó la reacción ante la convocatoria de Carlo Ancelotti y mostraron la decepción luego la ausencia de su familiar.

La ilusión estaba a flor de piel. La familia se había reunido en el living de una casa con las camisetas de Brasil y una expectativa grande a la espera de la convocatoria de Carlo Ancelotti para la Selección de dicho país para saber si su familiar era uno de los elegidos para disputar el Mundial 2026 . Lo que era alegría y expectativa se transformó en desolación.

Cuando los nombres pasaban y el nombre Joao Pedro no aparecía en la lista, su familia iba perdiendo la ilusión e incluso generando una situación de enojo al entender que tenía que estar en el listado definitivo. Las cámaras que filmaban la TV se apagaron por la ausencia del delantero que fue elegido el mejor de Chelsea en la temporada donde marcó 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos.

En diálogo con el medio brasileño O Globo, Jimmy Barboza , ex jugador y amigo del delantero, contó cuáles son las sensaciones sobre la decisión del italiano: “Estamos muy tristes porque sabemos que es un sueño.Siempre esperamos que lo convoquen para todos los partidos. Desafortunadamente, no esta vez”.

Por otra parte, Vanessa Barbosa, amiga de la familia, afirmó en el mismo medio: “Es frustrante. Eso es todo lo que puedo decir.Pero Joao Pedro es un chico con mucha personalidad. Es muy maduro para su edady estoy segura de que lo superará. Sin duda está triste, pero esto no lo desanimará. Pase lo que pase, estamos juntos en esto”.

Qué dijo Ancelotti sobre la decisión

“Hay que tener en cuenta muchas cosas. Jugar al fútbol aquí es complicado, con los viajes, el calor... es difícil compararlo con Europa.Sentimos mucho lo de João Pedro, porque por la temporada que hizo en Europa, merecía estar en esta lista. Pero, lamentablemente, y con todo el respeto, elegimos a otro jugador. Sentimos mucho lo de João Pedro, como lo sentimos por todos los demás”, dijo el entrenador sobre la decisión de no convocarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pragmatismo_/status/2056522408438198596&partner=&hide_thread=false PVC deixa Ancelloti desconcertado com pergunta: "Por que um jogador que tem 15 gols esse ano na elite do futebol mundial (João Pedro) foi trocado por um jogador (Neymar) que tem apenas 15 jogos no Brasil?" pic.twitter.com/Tnz0G5jbsk — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) May 18, 2026

El mensaje de Joao Pedro en las redes sociales

“Las alegrías y frustraciones son parte del fútbol. Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Desafortunadamente, no fue posible cumplir este sueño de representar a mi país en una Copa del Mundo, pero me mantengo tranquilo y enfocado, como siempre trato de estar”, destacó el jugador y apoyó a quienes representarán a la Selección en el mundial: “De ahora en adelante, deseo buena suerte a todos los que están allí y seré solo otro hincha animándolos para que traigan el sexto título a casa”.

La lista completa

Arqueros: Alisson (Liverpool de Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe de Turquía) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma de Italia), Marquinhos (Paris Saint Germain de Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal de Inglaterra), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus de Italia), Ibáñez (Al Ahli de Arabia Saudita), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit de Rusia).__IP__

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United de Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle United de Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad de Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr (Real Madrid de España), Matheus Cunha (Manchester United de Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona de España), Rayan (Bournemouth de Inglaterra), Igor Thiago (Brentford de Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra) y Endrick (Olympique de Lyon de Francia).