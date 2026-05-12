¿Lo lleva al Mundial? Esto dijo Ancelotti sobre Neymar, a un mes del inicio del torneo

El entrenador de la selección brasilera habló sobre la posibilidad del astro del Santos de integrar la lista final.

Falta tan solo un mes para el comienzo del Mundial 2026 , y una de las grandes incógnitas ronda en torno a la selección de Brasil : Ancelotti todavía mantiene vivo el sueño de que Neymar sea parte de la lista de convocados final.

"Tengo que sopesar cuidadosamente los pros y los contras", mencionó el entrenador italiano, que sigue definiendo los últimos detalles de la lista, en la que se podría meter el astro del Santos , a pesar de no haber visto minutos en ninguna de las convocatorias del DT.

La decisión de la confederación brasileña de fútbol de contratar a Carlo Ancelotti no es casualidad. Tras muchos años de fracasos y pasos de entrenadores sin pena ni gloria, fueron por un nombre fuerte , que en sus diferentes trabajos demostró tener un control fuerte sobre el vestuario.

Con respecto a Neymar, la mayoría de leyendas de la historia brasilera ya opinó acerca de su posible convocatoria, pero el italiano siempre manifestó que dependerá de su rendimiento y no una cuestión de vestuario: "Neymar es muy querido. No solo por la afición, sino también por los jugadores. Si llamas a Neymar, no vas a provocar un escándalo en el vestuario, porque es muy apreciado y querido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2054343363932069935?s=20&partner=&hide_thread=false "NEYMAR ES MUY QUERIDO"



Ancelotti opinó sobre los comentarios que le hacen para que el astro sea convocado al Mundial 2026: está en la prelista de 55 jugadores.



"Neymar es muy querido. No solo por la afición, sino también por los jugadores. Si llamas a Neymar, no… pic.twitter.com/83aPh6ZjCb — Diario Olé (@DiarioOle) May 12, 2026

Otro de los grandes factores es el estado físico del ex Barcelona, que volvió al Santos tras sufrir una rotura del ligamento cruzado, y tuvo diferentes lesiones desde ese entonces: "Está trabajando duro para recuperarse y está jugando. Últimamente ha mejorado mucho y juega con regularidad".

La decisión final se dará entre el 18 y el 30 de mayo, fecha que se publican obligatoriamente las listas: "Obviamente, para mí no es una decisión tan sencilla. Tengo que sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Pero esto no me presiona porque, como dije, hace un año evaluamos no solo a Neymar, sino a todos los jugadores".

Los detalles que le pueden jugar en contra a Neymar

Más allá de la presión de los hinchas que quieren que Neymar sea parte de la convocatoria, hay varios detalles, que según medios brasileros, hoy le estarían jugando en contra al crack del Santos, sacando la obviedad de no haber estado en ningún partido del proceso del italiano.

Uno de ellos va a la par de la cuestión física, y es la dificultad que tiene el campeón olímpico en jugar varios partidos seguidos, teniendo en cuenta que el Mundial pueden ser ocho partidos competitivos con un menor tiempo de recuperación del que está teniendo el futbolista en el Brasileirao.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2054356410951938091?s=20&partner=&hide_thread=false Ojo a los episodios que hoy LE JUEGAN EN CONTRA a Neymar Júnior al momento de la convocatoria al Mundial, según la CBF:



La MALA SECUENCIA de partidos, ya que no logra tener una racha de 8 PARTIDOS SEGUIDOS hace tiempo, pensando en una posible seguidilla en la Copa del… pic.twitter.com/83bqTPDXqi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2026

Otro detalle es la negativa de Neymar a ser parte del equipo en los partidos que se juegan sobre césped sintético: según el jugador, se debe a molestias en su rodilla. El problema es que varias canchas de Estados Unidos (sede principal del Mundial) tiene este tipo de pasto.

Por último, la información de los medios deportivos de Brasil manifiestan que Ancelotti había informado al Santos que en un partido ante Mirassol, iba a ir particularmente a verlo a Neymar, pero terminó sin ir ni siquiera al banco de suplentes en ese encuentro.