El crudo relato de Neymar sobre las críticas en Brasil: "Siento dolor, lloro"

El jugador de la Selección brasileña expresó su dolor por las críticas que recibe en la previa a la Copa del Mundo.

Desde que Carlo Ancelotti está a cargo de la Selección brasileña de fútbol, Neymar Jr no fue convocado ni siquiera en partidos amistosos, con lo que significa representar a su país para el jugador que fue uno de los mejores jugadores el mundo. Actualmente transita una etapa plagada de lesiones que incluso lo lleva a recibir duras crítica por parte de sus compatriotas.

El panorama para el jugador es desalentador de cara a la Copa del Mundo debido a que son tan solo dos meses para su inicio y no se ha ganado el lugar. En las últimas horas el delantero del Santos con pasado en Barcelona mostró toda su tristeza por las críticas que recibe: “Ser futbolista tiene un precio. Es difícil porque Brasil puede ser muy duro en ese sentido. La gente te machaca muchísimo. Y no entienden que soy una persona normal, es duro…", dijo en su canal de Youtube.

"Yo sufro, siento dolor, me despierto de malhumor, lloro, me enojo, me pongo feliz. Soy normal, hombre. Estoy muy agradecido porque yo trabajé para esto. Pero yo también soy un ser humano, tengo los mismos sentimientos que cualquiera“, soltó el brasileño con tristeza sobre las críticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geglobo/status/2038687704490107139&partner=&hide_thread=false Em seu canal, Neymar desabafou sobre a vida de jogador desde muito cedo e apontou: "o Brasil é muito massacrante". Concorda com o camisa 10 do Santos?#Neymar



: Canal YouTube / Neymar Jr. pic.twitter.com/qsL5unkS7n — ge (@geglobo) March 30, 2026

Por otra parte sumó: “Mira, si subo esta foto, la gente va a decir: ‘Neymar cree que está de vacaciones’ ¿Por qué no puedo hacer cosas normales? Cuando ustedes tienen un ratito libre, ¿Qué hacen? ¿Vas a trabajar devuelta en tu día libre? Porque si lo haces, no eres feliz, hijo. No te van a pagar por ello, ¿Y aún así vas?”.

En su descargo cerró: “Me pongo triste al ver que hay personas a las que de alguna manera no les gusto. Yo no puedo equivocarme, no puedo. Ya me equivoqué muchísimo. Y forma parte del ser humano, ya tengo 34 años, me he equivocado mucho y me voy a equivocar mucho más“.

Brasil perdió a un jugador importante por lesión

El Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a sufrir sus primeras bajas confirmadas. A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, varios futbolistas quedaron descartados por lesión y no podrán estar representando a su país en la cita máxima.

Uno de ellos es Rodrygo Goes, de Brasil. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el partido del Merengue ante Getafe del 2 de marzo y lo marginará durante varios meses. Al día siguiente, justo a 100 días para que comience el Mundial, se confirmó la gravedad de la lesión del futbolista y será baja en el ataque de Carlo Ancelotti.

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Anteriormente, uno de los que inauguró esta triste lista fue Jack Grealish, el mediocampista inglés quién sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa por la Premier. El ex Manchester City y Aston Villa fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

Argentina, por su parte, ya tiene dos bajas confirmadas con las que Lionel Scaloni no podrá contar. El primero de ellos es el defensor de Villarreal y campeón del mundo con Argentina, Juan Foyht, quién sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo el 24 enero de 2026, durante un partido ante Real Madrid. Y la reciente lesión del delantero de Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un entrenamiento con la Selección Argentina el jueves 26 de marzo.