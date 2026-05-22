El presidente de Barcelona habló sobre Julián Alvarez y lanzó una frase explosiva

En medio de los coqueteos de distintos clubes que quieren al campeón del mundo, el presidente Joan Laporta fue contundente al hablar del jugador. Qué dicen en España.

Todos se pelean por Julián Alvarez . A la hora de analizar a un delantero para intentar contratar y mejorar su plantel, muchos clubes de la elite analizan al campeón del mundo como una posibilidad debido a su gran presente que se potencia con sus cualidades naturales entrenadas cada día. Desde hace tiempo, Barcelona coquetea con el jugador

Hay una fuerte disputa entre dos grandes del fútbol mundial: París Saint-Germain , último campeón de la Champions League y finalista en esta edición, y el Barcelona de España, un club que hace tiempo está interesado en él y buscaría contratarlo para reemplazar al delantero Robert Lewandowski que se despidió de la hinchada y este viernes tuvo el último entrenamiento. En ese contexto de lucha, el presidente del club catalán Joan Laporta fue consultado por el delantero y fue contundente.

Consultado por el interés del club en el jugador, Laporta respondió con contundencia: “Los jugadores de los que me hablan son muy buenos. Ya te digo que no descartamos a ninguno porque el Barça puede hacerle frente a todos. Pero nosotros somos los que ponemos las condiciones, somos un club con la suficiente entidad como para fijar las condiciones y que los jugadores que quieran venir los ayudamos a hacerlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2057759914391417067&partner=&hide_thread=false LAPORTA NO DESCARTA a JULIÁN y le MANDA UN AVISO:



"Las condiciones las pone el Barça".



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De esta manera, el club fue claro que no dará el brazo a torcer en su postura y que será claro en una posible oferta. Cabe recordar que el colchonero pide por encima de los 100 millones de dólares por su pase y han dejado en claro que no tienen pensado venderlo: “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”.

Qué dicen desde España

El reconocido periodista especializado en mercado de pases Mateo Moretto, confirmó en diálogo con Radio Marca que "el Barça quiere que se convierta en el plan A para ser el delantero del Barça” y que tienen pensado "contactar con el Atlético y su representante”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/som3cat/status/2057573814440202718&partner=&hide_thread=false "Julián Álvarez diu a tothom que si canvia d'equip, ell prefereix el Barça perquè es vol quedar jugant a Espanya".



Matteo Moretto (@MatteMoretto), periodista expert en "mercato".#Fanzone3Cat



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"Te sacaste un Julián Álvarez": la original idea de una maestra argentina que revolucionó las redes

En medio de la fiebre por el Mundial 2026 y el furor de los chicos por las figuritas de fútbol, una joven maestra de primaria encontró una forma distinta de incentivar a sus alumnos y terminó convirtiéndose en fenómeno viral en redes sociales.

La protagonista es Estefanía Rivero, una docente de 25 años que trabaja en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito, provincia de San Juan, quien decidió reemplazar las clásicas calificaciones numéricas por referencias a jugadores de la Selección Argentina.

La iniciativa nació durante una evaluación de matemática y rápidamente despertó entusiasmo entre los alumnos, que comenzaron a vivir las notas con otra motivación.

Así, en vez de recibir simplemente un 10, los chicos comenzaron a escuchar frases como “te sacaste un Messi” o “te sacaste un Julián Álvarez”.

El video donde mostró el sistema de evaluación fue publicado en TikTok bajo el usuario @estefirivero y acumuló más de 115 mil likes, además de miles de comentarios y reacciones.

El video viral y las reacciones en redes

La publicación en TikTok mostró distintas evaluaciones acompañadas de imágenes de jugadores de la Selección Argentina según el puntaje obtenido.

El formato rápidamente llamó la atención de miles de usuarios que comenzaron a comentar con humor sobre las equivalencias futboleras. “Los del fondo: somos todos Montiel”, escribió una persona. “Ma, me saqué un Dibu Martínez”, comentó otro usuario.

Una maestra evaluó a sus alumnos con los números de los jugadores de la Selección y se viralizó

La iniciativa de la maestra se volvió viral en TikTok y despertó entusiasmo entre chicos, familias y otros docentes.

La repercusión sorprendió a la docente, que jamás imaginó semejante alcance para una actividad escolar. “Fue inesperado que se viralizara tanto”, reconoció.

Más allá del fenómeno en redes, Estefanía aseguró que su objetivo principal sigue siendo el mismo: lograr que los chicos tengan ganas de aprender y vivan la escuela de una manera más entretenida.

“Siempre me gusta buscar estrategias de juegos, que no sea solo ir a clase y copiar. Quiero que tengan un incentivo”, concluyó la maestra.

Cómo surgió la idea que revolucionó el aula

Estefanía explicó que la propuesta apareció mientras observaba el fanatismo de los chicos por las figuritas del Mundial.

Según contó, los alumnos pasaban gran parte del tiempo hablando sobre intercambios, jugadores y álbumes, algo que la llevó a pensar en una herramienta diferente para captar la atención dentro del aula. “La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio”, explicó la docente.

La maestra se recibió en noviembre de 2025 y comenzó este año su primer ciclo lectivo como educadora. Actualmente realiza una suplencia en sexto grado y buscaba alternativas para que las clases fueran más dinámicas. “Busco cosas siempre para destacar la clase y los incentivo”, señaló.

docente La joven maestra sanjuanina reemplazó las notas tradicionales por jugadores de la Selección argentina para incentivar a sus alumnos.

La joven maestra sanjuanina reemplazó las notas tradicionales por jugadores de la Selección argentina para incentivar a sus alumnos.

El sistema mantiene exactamente los mismos criterios de evaluación tradicionales, aunque cambia la forma de comunicar las notas. Cada puntaje quedó asociado a un jugador distinto de la Selección, algo que rápidamente despertó competitividad y entusiasmo entre los alumnos.

“Ahora quieren llegar a Messi”

La reacción de los chicos sorprendió incluso a la propia docente. “Antes no les importaba mucho. Son de sexto y algunos están medio rebeldes, pero ahora quieren llegar a Messi”, contó entre risas.

Según explicó, el impacto fue inmediato. Los alumnos comenzaron a mostrar más interés por las evaluaciones y mejoraron su participación en clase. Incluso aseguró que en el segundo examen aparecieron resultados mucho mejores que en pruebas anteriores.

El cambio también fue celebrado por las familias. “A las mamás les gusta mucho cuando les dejás una notita con sticker o les das un incentivo a los nenes”, relató.

La propuesta no quedó solamente dentro de ese curso. Las autoridades de la escuela aprobaron la iniciativa y otros docentes empezaron a pedirle la plantilla para aplicar algo similar en sus propias aulas. “A los directivos les gustó porque es una calificación normal, con los mismos criterios, pero con motivación”, explicó.