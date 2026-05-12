El gigante europeo que se suma a la puja por Julián Álvarez.

Estamos a las puertas de otro cierre de temporada en el fútbol europeo. Y a días de abrirse un nuevo mercado de pases, el futuro de Julián Álvarez , delantero y figura determinante del Atlético de Madrid , es toda una incógnita. En los últimos meses se viene hablando del interés del Barcelona de sumarlo a sus filas. Desde hace un par de semanas que aparece en el radar del Arsenal . Y ahora, se sumó un poderoso competidor.

En las últimas horas, se confirmó el interés por parte del Paris Saint-Germain (PSG) por el delantero de la Selección Argentina. Según informó el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito, el club francés inició conversaciones formales con la directiva madrileña para adquirir el pase del atacante argentino. Fuentes consultadas por el programa español estimaron que la operación podría superar los 150 millones de euros, cifra que coloca al cordobés como una de las transferencias más importantes del año.

“Hay un club que esta metido de lleno en la carrera por Julian Álvarez. Ese club ya se ha sentado con el Aleti, ya conoce las pretensiones del Aleti. El colchonero no vería con malos ojos la venta, y ese club es el PSG", afirmó el periodista y agregó: “Sobre la mesa hay una cantidad sobre la que se parte y esa cantidad sería notablemente superior a los 150 millones de dólares. No es algo que pasó hoy sino que lleva un tiempo. Me dicen que Julián Álvarez ha hablado con Luis Enrique”.

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La gestión de PSG por Álvarez obliga a la directiva del Atlético de Madrid a analizar su postura de cara al próximo mercado de pases. En el club reconocen las dimensiones de la propuesta y la dificultad de retener a una de sus máximas figuras si la oferta económica se incrementa. “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, admitió el técnico argentino Diego Simeone al ser consultado sobre el interés de clubes como PSG, Arsenal y Barcelona.

El futuro de Julián Álvarez, en la mira de todos en el fútbol europeo

Las negociaciones entre PSG y Atlético de Madrid no surgieron de manera repentina. Según detalló Iñaki Villalón, las partes ya venían dialogando desde hace un tiempo, aunque la aceleración de los contactos coincide con la inminencia del mercado de pases luego del Mundial 2026. En ese contexto, la voluntad del futbolista será determinante. Álvarez, de 26 años, ya se comunicó con el técnico Luis Enrique para conocer detalles sobre el proyecto deportivo que le ofrece el club francés.

El interés de PSG por el delantero argentino responde a una necesidad táctica: el club parisino busca incorporar a un atacante versátil, capaz de adaptarse a diferentes posiciones en el frente de ataque. De acuerdo con la información revelada recientemente por el medio francés Actufoot, la oferta del PSG podría incluir variantes como 50 millones de euros en efectivo más el pase de jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. Además, la propuesta salarial para Álvarez rondaría los 10 millones de euros por temporada.

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En declaraciones recientes, Julián Álvarez evitó confirmar su futuro inmediato en el club madrileño. “¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada. Son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada”, subrayó el delantero al responder sobre su porvenir.

El desenlace de la operación se conocerá después del Mundial, cuando Álvarez y su representante evalúen las propuestas en la mesa. Mientras tanto, el atacante mantiene la concentración en su rendimiento con la Selección y en la preparación para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.