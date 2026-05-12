Impactante: murió un jugador de la NBA a los 29 años e investigan una posible sobredosis

Ocurrió este martes y generó mucha repercusión en todo el mundo. Llevaba 7 temporadas jugando para Memphis.

La NBA quedó en shock con la noticia más triste del día: Brandon Clarke , ala pivot de los Memphis Grizzlies, falleció a los 29 años. La franquicia norteamericana soltó un breve comunicado en sus redes, pero sin dar precisiones sobre lo que pasó. La Justicia investiga una posible sobredosis , teoría que informaron rápidamente los medios estadounidenses.

El joven fue encontrado sin vida en su domicilio particular de Los Ángeles.

“Estamos destruidos por esta pérdida tan trágica . Brandon fue un compañero excepcional y una persona todavía mejor. Su huella en la organización y en la comunidad de Memphis será imborrable”, lamentaron los Grizzlies este martes.

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El comisionado Adam Silver, máximo directivo de la NBA, también salió a hablar: “Estamos devastados con la muerte de Brandon Clarke. Como uno de los miembros con más años en los Grizzlies, Brandon era un compañero querido y un líder que jugaba con una pasión y un coraje enormes. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y toda la organización”.

Si bien no hubo datos oficiales sobre el fatal desenlace, el sitio TMZ adelantó que investigan una posible muerte por sobredosis. “Las autoridades encontraron elementos relacionados con consumo de drogas en la casa donde se hospedaba el lunes”, publicaron.

Además, según NBC 4, los bomberos de Los Ángeles atendieron un llamado de emergencia médica cerca de las 17 del lunes, pero cuando los paramédicos llegaron, Clarke ya había sido declarado sin vida.

Por otra parte, según The Athletic, en abril pasado Clarke había sido arrestado y procesado en Arkansas por cuatro delitos, entre ellos tráfico de drogas y fuga en alta velocidad.

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La NBA y un momento durísimo

Brandon Clarke se pasó siete años en Memphis, toda su carrera en la élite del básquet, después de que los Grizzlies lo eligieran en primera ronda del draft 2019. En la temporada 2025-26 apenas jugó dos partidos: se perdió la mayor parte del año por lesiones en la rodilla y la pantorrilla. En total sumó 309 juegos, con promedios de 10.2 puntos y 5.5 rebotes.

Antes, en la universidad de Gonzaga, se hizo un nombre: fue tercer equipo All-American en 2019 y llevó a los Bulldogs hasta la Elite Eight. Cuando terminó el Torneo de la NCAA, también se ganó un lugar en el equipo All-Region.

Siempre fue un jugador muy atlético, con capacidad para defender a los mejores jugadores rivales y también para anotar con volcadas espectaculares.

En su temporada como novato de la NBA, estableció el récord para el porcentaje de tiros de campo en 61.8%. Previamente había sido MVP y campeón de la Summer League en la pretemporada.

Una vida que se apagó demasiado temprano, y una noticia que golpea fuerte al deporte.