Liga Federal de básquet: Independiente es dueño total del clásico y quiere quedarse con el "1"

El Rojo derrotó otra vez al Club Pacífico en La Caldera y es único líder en la Conferencia Sur.

Independiente está en lo más alto de la tabla a dos fechas del final de la fase regular. Oviedo, base y referente. Foto: prensa Independiente

Se acerca el cierre de la fase regular en la Liga Federal de básquet. Con las últimas victorias logradas, Independiente de Neuquén es el que está metido de lleno en la pelea para quedarse con el "1". El último éxito fue sobre el Club Pacífico en el clásico de la capital disputado en La Caldera.

El equipo que dirige Andrés García fue superior de punta a punta y repitió la victoria que había logrado en su visita al Viejo Ramírez en la primera vuelta.

De la mano de su goleador del torneo, Drazen Sinigoj (21), el local llegó a sacar 23 de diferencia en el tercer cuarto ante un buen marco de público. Joaquín Marcón (18) en el poste bajo y David Oviedo (15) en el perímetro fueron los otros destacados en la ofensiva del ganador.

Con parciales de 28-16; 21-21 (49-37); 22-14 (71-51) y 8-15 llegaron al final 79 a 66.

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David Véliz (16) fue el destacado en la visita, que en este torneo no ha estado cerca de su desempeño del segundo semestre del año pasado, cuando fue campeón del Pre Federal.

Independiente ratificó en casa lo que había hecho el sábado en Plaza Huincul, donde se impuso 74 a 72 sobre Pérfora, logrando otra victoria resonante en el torneo.

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Con este triunfo, el Rojo tiene registro 10-2; seguido de Pérfora y Centro Español con 9-2. El ascendido Club Plottier se ubica cuarto con 6-4 y ahí se parte la tabla. Después están Pacífico con 4-8, Deportivo Roca (3-7), Atlético Regina (2-9) y Petrolero (1-10).

Próximos partidos: Regina vs Roca (martes a las 21), Petro vs Pérfora (jueves a las 21), Centro Español vs Club Plottier (viernes a las 21).