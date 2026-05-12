El atacante salió a hablar en las redes sociales de la polémica que protagonizó tras el triunfo Millonario ante San Lorenzo.

El descargo de Maxi Salas por el polémico video del pelotazo a la hinchada de River.

Maxi Salas , que junto a River tienen la cabeza puesta en el duelo de mañana contra Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura , realizó un descargo en su cuenta oficial de Instagram por el video que se hizo viral en las horas posteriores al partido contra San Lorenzo del último domingo. Recordemos que en una jornada cargada de mucho dramatismo, el Millonario eliminó al Ciclón en los penales, luego de empatar el partido al minuto 122 de juego.

Consumado la victoria del Millonario ante San Lorenzo en los octavos de final, comenzó a viralizarse en las redes sociales, un video del futbolista correntino pateando una pelota hacia la tribuna de los hinchas de River.

Esto llevó a los fanáticos a expresarse y apuntar contra la actitud del delantero frente al Ciclón. También es necesario apuntar que durante los momentos más calientes del clásico, los hinchas del Millonario llegaron a cantar contra los jugadores.

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En la jornada de martes, Salas utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar un descargo: "Hay un video circulando en el que le tiré un pelotazo a la gente, nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para al lado de la tribuna. Jamás faltaría el respeto a la gente".

El video de la polémica

En las últimas horas Maxi Salas, quién es cuestionado por los hinchas del Millonario, quedó expuesto en las redes sociales con un video que no había salido a la luz. Es que luego del tanto agónico que convirtió Juanfer Quintero, el jugador tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

Cuando el festejo ya se había consumado y los jugadores regresaban a la línea del mediocampo para reanudar el juego, el delantero con paso por Racing pateó una pelota que estaba al costado de la cancha puesta para que los jugadores la tomen rápidamente en caso de tener que hacer un lateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2054018885834187023&partner=&hide_thread=false Insólito: Maxi Salas le tiró un pelotazo a los propios hinchas de River pic.twitter.com/2hxZwMgu95 — PaseClave (@paseclave__) May 12, 2026

Inesperadamente y sumergido en una euforia particular debido a que hacía segundos la hinchada había pedido "que se vayan todos", el delantero pateó un balón con dirección a la tribuna que impactó cerca de la línea de seguridad privada que evita el ingreso de hinchas a la cancha. Esto fue repudiado por los hinchas que en el propio video se escuchan insultos para el jugador y, luego, diferencias en las redes.

La reacción de Juanfer Quintero que también estuvo sobre la mira

El descontento en el Monumental se desató sobre el cierre del alargue, cuando el Millonario caía 2 a 1. En medio de una lluvia de insultos, Juanfer Quintero convirtió y se lo gritó a la gente.

La gente de River perdió la paciencia una vez más y lo hizo notar: desde todos los rincones del estadio bajaron múltiples cantos dedicados a los jugadores. El primero de ellos fue "jugadores, la ... de su madre", seguido de una canción copiada a Vélez: "escuchen, los jugadores, pongan más huevos si quieren salir campeones. En River Plate, hay que ganar, y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta. Llévenla en el corazón, como la lleva la hinchada, que quiere salir campeón".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2053636194940981373&partner=&hide_thread=false En el Monumental sonaba "QUE SE VAYAN TODOS". Ultima pelota del partido, centro de Juanfer Quintero y termina en gol.



EMPATÓ RIVER EN LA ULTIMA 2-2 ANTE SAN LORENZO pic.twitter.com/goMyZUwjBp — Toto (@palertermo) May 11, 2026

En la última jugada ya sonaba el "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y en ese momento el colombiano envió un centro que nadie desvió, picó y se metió en el arco de un Orlando Gill que estaba muy tapado.