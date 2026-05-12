No se vio en la TV: el pelotazo de Maxi Salas a la tribuna ante San Lorenzo que molestó en River

El jugador quedó expuesto en las redes sociales con un video que se viralizó sobre una particular actitud tras el agónico gol de Juanfer Quintero. El video.

River tuvo un fin de semana agitado en el Más Monumental con una victoria ante San Lorenzo ajustada, que pasó de ser el reproche de todos al festejo alocado de todos los hinchas en el estadio por un gol agónico de Juanfer Quintero que lo dejó con vida y que luego sería importante para conseguir el pase a la siguiente fase del Apertura. Esto desencadenó un festejo eufórico con unas duras palabras a los hinchas por parte del colombiano, pero también en jugadores como Maxi Salas .

En las últimas horas el delantero que es cuestionado por los hinchas del millonario quedó expuesto en las redes sociales con un video que no había salido a la luz. Es que luego del tanto agónico que convirtió el '10' del elenco millonario , el jugador tuvo un gesto que no pasó desapercibido.

Cuando el festejo ya se había consumado y los jugadores regresaban a la línea del mediocampo para reanudar el juego, el delantero con paso por Racing pateó una pelota que estaba al costado de la cancha puesta para que los jugadores la tomen rápidamente en caso de tener que hacer un lateral.

Inesperadamente y sumergido en una euforia particular debido a que hacía segundos la hinchada había pedido "que se vayan todos", el delantero pateó un balón con dirección a la tribuna que impactó cerca de la línea de seguridad privada que evita el ingreso de hinchas a la cancha. Esto fue repudiado por los hinchas que en el propio video se escuchan insultos para el jugador y, luego, diferencias en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2054018885834187023&partner=&hide_thread=false Insólito: Maxi Salas le tiró un pelotazo a los propios hinchas de River pic.twitter.com/2hxZwMgu95 — PaseClave (@paseclave__) May 12, 2026

La reacción de Juanfer Quintero que también estuvo sobre la mira

El duelo de los octavos de final del Torneo Apertura entre River y San Lorenzo tuvo un final de locos. El Ciclón jugó con uno menos desde los 30 minutos del primer tiempo, arrancó arriba en el marcador y tras el empate del Huevo Acuña todo fue al tiempo extra. El descontento en el Monumental se desató sobre el cierre del alargue, cuando el Millonario caía 2 a 1. En medio de una lluvia de insultos, Juanfer Quintero convirtió y se lo gritó a la gente.

La gente de River perdió la paciencia una vez más y lo hizo notar: desde todos los rincones del estadio bajaron múltiples cantos dedicados a los jugadores. El primero de ellos fue "jugadores, la ... de su madre", seguido de una canción copiada a Vélez: "escuchen, los jugadores, pongan más huevos si quieren salir campeones. En River Plate, hay que ganar, y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta. Llévenla en el corazón, como la lleva la hinchada, que quiere salir campeón".

En la última jugada ya sonaba el "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y en ese momento el colombiano envió un centro que nadie desvió, picó y se metió en el arco de un Orlando Gill que estaba muy tapado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2053636194940981373&partner=&hide_thread=false En el Monumental sonaba "QUE SE VAYAN TODOS". Ultima pelota del partido, centro de Juanfer Quintero y termina en gol.



EMPATÓ RIVER EN LA ULTIMA 2-2 ANTE SAN LORENZO pic.twitter.com/goMyZUwjBp — Toto (@palertermo) May 11, 2026

El festejo de Juanfer dio que hablar: frente a la tribuna, señaló a la gente y gritó "la con... de su madre". Acto seguido se tocó el oído y volvió a gritar "la con... de su madre". A pesar de esta situación, desatada por el enojo de los insultos previos, no hubo represalias para el ídolo del Millonario.

Así fue la victoria de River ante San Lorenzo

El “Millonario” estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.

Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.

El “Ciclón” había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, sentenciando la derrota.

El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor entre Vélez y Gimnasia.

San Lorenzo abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 36 minutos, cuando el delantero Rodrigo Auzmendi combinó con el mediocampista Nahuel Barrios y fue a buscar el centro al segundo palo, entrando al área y venciendo al arquero Santiago Beltrán con un cabezazo suave y jerárquico sobre su poste derecho.

River igualó a los 10 minutos de la segunda parte, con un gran centro al segundo palo de “Juanfer” desde el costado derecho, que habilitó la trepada de Marcos Acuña, cuyo remate de primera, tirándose al suelo, puso el 1-1.

Ya en el alargue, a los tres minutos, un tiro libre al segundo palo fue cabeceado por el juvenil Fabricio López, que puso la pelota contra el poste derecho de Beltrán, para marcar el 2-1.

La igualdad llegó en el primer minuto de descuento, con un centro desde la izquierda de “Juanfer” que cruzó toda el área y, sin que nadie la toque, se metió por el ángulo derecho del guardameta de San Lorenzo.

En la tanda de penales, luego de un comienzo en el que a River le faltó efectividad, con remates de Galoppo y Páez que fueron contenidos por Orlando Gill, San Lorenzo tuvo “doble match point”, aunque no pudo cerrar la clasificación.

Santiago Beltrán detuvo el remate de Gregorio Rodríguez, Perruzzi definió desviado y De Ritis vio como su remate pegaba en el palo y, por si le faltaba tensión al encuentro, recorría toda la línea hasta irse desviado por el otro costado, por lo que River pudo festejar tras una noche complicada, en la que había insultado a sus jugadores, y acceder a cuartos de final.