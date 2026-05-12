Enzo Suárez, la promesa del judo neuquino que llegó a la Selección y necesita ayuda para representar al país

Tiene 15 años y una meta clara: brillar con la Selección Argentina. Tras consagrarse campeón nacional, el judoca neuquino fue citado para el Panamericano, pero su familia busca ayuda para costear el viaje.

Enzo Suárez , judoca neuquino de 15 años, fue convocado para competir en e l Panamericano de Judo representando a la selección argentina. El deportista, que entrena desde los 4 años, logró clasificarse tras quedar en el podio del certamen nacional disputado en San Juan, sumando puntos en el ranking que lo ubicaron entre los ocho primeros de su categoría.

La convocatoria es el resultado de una trayectoria sostenida. En 2023, Suárez se consagró campeón argentino tanto en el torneo de apertura como en el de cierre, además de obtener el segundo puesto en los Juegos de la Provincia de Buenos Aires (Juegos Bonaerenses). Este año cambió a una categoría mayor en edad y peso, logrando nuevamente subir al podio en competencias nacionales.

"Yo siempre lo busqué, por lo menos de pequeño siempre mi meta fue la selección", contó Suárez en el stream LM Neuquén En Vivo . El joven atleta también participó de un Sudamericano el año pasado, donde quedó tercero individualmente y obtuvo el tercer puesto por equipos junto a la delegación argentina.

Enzo Suarez Judoca Neuquen (3)

La rutina de un deportista de alto rendimiento

La preparación de Suárez es exigente. Su jornada comienza temprano: asiste a la escuela hasta las 13 horas, luego se traslada al gimnasio donde entrena hasta aproximadamente las 15. "Me queda muy lejos el gimnasio, así que me tengo que tomar uno o dos colectivos a veces", explicó. Tras regresar a su casa para almorzar, descansar y hacer tareas, a las 20 horas concurre al entrenamiento específico de judo que se extiende hasta las 22. Esta rutina se repite de lunes a sábado. Los sábados entrena en la Ciudad Deportiva junto a otros judocas de la región.

Daniel Cárdenas, su profesor, dirige a entre 70 y 80 alumnos en la disciplina. Con más de 40 años dedicados a la enseñanza del judo, Cárdenas destacó la trayectoria de su pupilo: "Tiene varios antecedentes, todo un camino recorrido. Lo está buscando y algún momento va a llegar".

Enzo Suarez Judoca Neuquen (2)

El profesor señaló que el judo neuquino "crece lento", aunque reconoció avances. Este fin de semana se realizó un torneo en Centenario, ciudad que no albergaba competencias de la disciplina desde hacía tres décadas. "Es difícil la continuidad, cuando uno empieza hay que mostrar la vidriera y si no tenés alumnos y empezas de cero, es muy difícil", explicó sobre el desarrollo del deporte en la región.

El apoyo de la familia y la comunidad educativa

En el ámbito escolar, Suárez recibe apoyo de sus compañeros y docentes. "Mis amigos siempre me hacen el aguante, todo el curso. Y los profes cuando me voy a competir me dicen 'tomá, te adelanto esto o no pasa nada, me lo entregás después'", relató el judoca.

La historia familiar con el judo es parte fundamental de su motivación. Su padre practicó la disciplina desde la misma edad, aunque compitió principalmente en torneos municipales sin llegar al nivel nacional. "Cuando me tuvo a mí, a los 4 años ya me metió a entrenar", recordó Enzo, quien aseguró que según su padre, le encantó desde el primer momento.

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Pese a los logros deportivos, la familia enfrenta dificultades económicas para solventar los gastos que implica la participación en el Panamericano. La madre de Enzo había manifestado esta situación días atrás, lo que motivó el acercamiento de LM Neuquén para visibilizar el caso y la búsqueda de apoyo para que el deportista pueda representar a Argentina en la competencia continental.