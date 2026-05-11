Después de un lunes primaveral en Neuquén: el martes llega con aire frío en Neuquén

La AIC anticipó un cambio drástico en el tiempo para la capital provincial. Además, una mala noticia para mitad de semana.

La región vivió un inicio de semana atípico con más de 20 grados . Sin embargo, la AIC advirtió que a partir de este martes ingresa viento del sur, el miércoles con ráfagas considerables y desde el sábado una fuerte baja en la temperatura que caerá hasta los 4 grados bajo cero .

El lunes se despidió en Neuquén y el Alto Valle con un clima que poco tuvo que ver con mayo. Tal como lo anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , la ciudad disfrutó de un ascenso de temperatura que llevó la máxima a los 21°C , regalando una tarde templada ideal para actividades al aire libre antes de que el invierno empiece a marcar la cancha de forma definitiva.

El reporte ampliado indica que el escenario cambia drásticamente en las primeras horas del martes debido al ingreso de aire húmedo y frío desde el sudeste.

Qué dice el pronóstico de este martes en Neuquén

Para quienes arrancan temprano este martes, el cambio será notorio. Se espera una jornada con períodos nubosos y la llegada de aire más frío desde el sector sur. Según la tabla técnica de la AIC, la máxima no superará los 17°C y, tras una tarde de cielo cubierto, la noche se pondrá helada con una mínima de 0°C.

El viento se mantendrá constante desde el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h durante las últimas horas del martes.

Alerta por ráfagas: el viento vuelve el miércoles

Si bien el dominio de "buen tiempo" se mantendrá durante gran parte de la semana con nubosidad variable, el miércoles 13 será un día clave. Aunque la máxima volverá a rozar los 19°C, por la noche se espera el ingreso de ráfagas intensas de hasta 47 km/h provenientes del sudeste.

Este viento será el encargado de limpiar el cielo, pero también de arrastrar una masa de aire mucho más fría que impactará de lleno hacia el cierre de la semana laboral.

El fin de semana: temperaturas bajo cero

El dato clave de cara al fin de semana en la región es el desplome térmico previsto para el sábado 16 de mayo. La AIC anticipa una transición hacia condiciones invernales crudas:

Jueves 14: Cielo cubierto con una máxima de 17°C y una mínima de 4°C .

Cielo cubierto con una máxima de y una mínima de . Viernes 15: Aumenta la intensidad del viento con ráfagas de 42 km/h y una tarde templada de 20°C .

Aumenta la intensidad del viento con ráfagas de y una tarde templada de . Sábado 16: Será el día más frío de toda la serie. La máxima apenas llegará a los 13°C y la mínima caerá hasta los -4°C bajo un cielo despejado.

En definitiva, el clima primaveral de este lunes queda atrás. Lo que viene es una semana de camperas pesadas, mañanas de escarcha y tardes que irán de frescas a templadas, con el frío del sudeste ganando terreno hacia el próximo fin de semana.