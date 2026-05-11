El SMN advirtió sobre la presencia de intensas ráfagas de viento y un importante descenso de la temperatura. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Alerta por frío extremo, viento de más de 90 km/h y fuertes nevadas.

El frío intenso sigue haciéndose sentir con intensidad en distintas partes del país, donde en el inicio de esta semana rige una serie de alertas meteorológicas por viento, frío y nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo para este lunes 11 de mayo. Según se advirtió, habrá varias provincias afectadas por nevadas, fuertes ráfagas y frío extremo.

El organismo nacional indicó que rige una alerta de nivel amarillo por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h.

De acuerdo a lo informado, este fenómeno de vientos fuertes afectará en al sector oeste en Santa Cruz, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora.

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Alerta por nevadas: qué zonas estarán afectadas

Asimismo, el SMN señaló que este lunes también rige otra alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

La alerta amarilla rige en Tierra del Fuego y el oeste de Santa Cruz, en donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Temperaturas extremas de frío: cuáles serán las zonas impactadas

Por otra parte, el organismo nacional también informó que este lunes rige una alerta amarilla por frío extremo, en donde las mínimas podrían llegar a los 6°C.

El organismo detalló que se trata de temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, y que pueden generar un efecto leve a moderado en la salud.

La alerta alcanzará a las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco.

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Recomendaciones por las alertas del SMN

Frente a la vigencia de estas serie de alertas amarillas, el SMN emitió una serie de recomendaciones: