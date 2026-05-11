Dolor en Junín de los Andes: murió un hombre en el incendio de su casa

La víctima fue hallada sin vida por los bomberos tras controlar las llamas en una casa del barrio Primeros Pobladores. Investigan cómo se inició el fuego.

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Junín de los Andes luego del trágico incendio ocurrido este domingo por la tarde en una vivienda del barrio Primeros Pobladores, donde un hombre falleció.

El siniestro se registró en una casa ubicada sobre calle 17 de Octubre. De acuerdo con la información brindada por el comandante del Cuartel de Bomberos Voluntarios, Raúl Rifo, al momento de arribar al lugar para combatir las llamas, familiares de los propietarios alertaron que una persona se encontraba en el interior del inmueble.

Ante esa situación, los bomberos intensificaron las tareas de control del fuego y posteriormente realizaron una inspección más detallada dentro de la vivienda afectada. Fue entonces cuando hallaron el cuerpo sin vida del hombre.

La noticia generó un fuerte impacto entre vecinos, familiares y allegados, ya que, según trascendió, se trataría de una persona muy conocida y apreciada en la ciudad cordillerana. Muchos habitantes del sector siguieron de cerca el operativo desplegado por los equipos de emergencia y expresaron su tristeza por lo ocurrido.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios junto con efectivos de la Policía, quienes avanzaron con las actuaciones correspondientes para intentar establecer cómo se originó el incendio y en qué circunstancias ocurrió la tragedia.

Además de las tareas para extinguir el fuego, los rescatistas debieron trabajar en medio de una situación de gran tensión emocional debido a la presencia de familiares y vecinos en las inmediaciones de la vivienda. El operativo demandó varios minutos hasta lograr asegurar completamente el lugar y permitir el ingreso para las pericias correspondientes.

Investigan las causas del incendio

Tras el operativo realizado durante la tarde del domingo, las autoridades iniciaron las tareas periciales para determinar el origen del fuego. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los especialistas que intervienen habitualmente en este tipo de hechos.

Incendio Junín de los Andes

Por el momento no se difundieron oficialmente mayores precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas del siniestro, mientras continúan las pericias en la vivienda afectada.

Otro importante incendio en Neuquén

Un incendio de grandes proporciones afectó, el pasado sábado, a una vivienda ubicada en la parte posterior de un terreno ubicado en las calles Olta y Domene del barrio Don Bosco II, de la ciudad de Neuquén. Como consecuencia, sus habitantes, una madre con sus dos hijos adolescentes debieron ser trasladados al Hospital Bouquet Roldán por inhalación de humo.

A primera hora de la tarde, una densa y oscura columna de humo se dejaba en buen parte del Bajo neuquino. Para poder extinguir el fuego y enfriar las paredes demandó una gran tarea por parte de Bomberos de la Policía de la Provincia.

“Se produjo un incendio en una vivienda de dos plantas, un dúplex, con cinco ambientes, ubicada en la calle Olta. Intervino personal del Cuartel Dos, Gregorio Álvarez, y del Cuartel Central de bomberos, utilizando recursos humanos e hídricos”, detalló el comisario Martín Corzo a LM Neuquén.

Corzo agregó que “la madre y sus dos hijos, de 16 y 18 años, fueron trasladados al Hospital Bouquet Roldán por inhalación de humo, sin presentar quemaduras. Mientras que el padre no estaba en el domicilio dado que se encontraba trabajando”.