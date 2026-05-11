Explotó una casa en Santa Cruz, murieron un bebé y dos adultos: buscan cuerpos entre los escombros

El dramático episodio que terminó en un fatal incendio ocurrió en un complejo habitacional. Cuál es la principal sospecha.

Una explosión y un incendio dejaron tres muertos, entre ellos un bebé.

Este domingo por la noche un impactante episodio se registró en un complejo de departamentos sufrió una explosión e incendio que dejó hasta el momento tres muertos , entre ellos un bebé de dos meses de vida.

Según indicó La Opinión Austral, fuentes extraoficiales confirmaron que la explosión fue a raíz de una fuga de gas de una de las tres viviendas del complejo en la ciudad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz . Personal policial y bomberos continúan trabajando en el lugar, intentando sostener las estructuras de los inmuebles.

A raíz de este siniestro, el gobierno provincial montó un operativo integral de asistencia y contención para los afectados. De acuerdo a los últimos reportes médicos, el número de personas heridas asciende a seis, entre ellos tres menores -de 11, 9 y 5 años de edad- que fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia.

La detonación destruyó al menos una de las unidades y el fuego se propagó rápidamente hacia las viviendas contiguas. "Continuamos removiendo, levantando escombros para poder rescatar los cuerpos que se encuentran en el lugar. Nosotros no podemos dar la certeza de que sean tres personas hasta que bomberos finalice con el levantamiento de escombros", indicó Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de Santa Cruz en diálogo con TN.

Trágica explosión en Perito Moreno: un bebé y dos adultos mayores murieron

Las medidas que tomó el gobierno tras el incendio

Tras conocerse la tragedia, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que el Estado provincial intervino de inmediato para asistir a los damnificados. "Mi pesar a cada familia que sufre", escribió el mandatario en sus redes sociales.

"Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia", indicaron desde el gobierno santacruceño.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración articularon un dispositivo especial de contención y acompañamiento destinado tanto a las familias afectadas en Perito Moreno como a quienes acompañan a los pacientes en los distintos centros de derivación.

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Este lunes, la municipalidad de Perito Moreno anunció un asueto administrativo con el objetivo de concentrar recursos y personal en la asistencia a los damnificados. La medida alcanzará a las dependencias administrativas, aunque aclararon a través de un comunicado oficial que seguirán funcionando las guardias esenciales y los servicios de emergencia.

"Aquellas áreas operativas cuya labor sea indispensable para continuar con las tareas de asistencia y acompañamiento a los vecinos damnificados" permanecerán activas, señalaron las autoridades.

Cómo fue la explosión que dejó tres muertos en Perito Moreno

Fuentes del gobierno provincial indicaron que vecinos de la zona escucharon una fuerte detonación antes que las llamas consumieran gran parte de la vivienda. Luego, residentes del barrio intentaron auxiliar a las personas atrapadas hasta la llegada de Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz.

Tras la confirmación de la muerte de tres personas y varios heridos, los rescatistas continúan trabajando intensamente entre los restos de la estructura colapsada para intentar localizar a más habitantes.

explosion santa cruz bebe (1)

Los peritos de la Policía de Santa Cruz trabajan intensamente sobre los escombros para establecer las causas definitivas de la explosión. La principal línea de investigación sigue orientada a una falla en las instalaciones de gas, mientras la comunidad local sigue con profundo pesar la evolución del estado de salud de los sobrevivientes.