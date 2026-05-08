El gobernador que echó a uno de sus ministros clave por irregularidades millonarias

Se difundió documentación que probaría montos percibidos con dos CUIT diferentes. Quiénes le pagaban y cuánto ganaba como funcionario.

Claudio Vidal echó a uno de sus ministros clave: denunciaron que cobraba cuatro sueldos por más de $15 millones.

La política de Santa Cruz se sacudió este viernes con una decisión que nadie esperaba: el gobernador Claudio Vidal le pidió la renuncia a uno de sus ministros más cercanos tras la difusión de documentación que lo vincula a presuntos cobros simultáneos en la administración pública, el sector sindical y una empresa del rubro energético.

El funcionario desplazado es Juan Mata , hasta hoy titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz.

La decisión fue comunicada por el propio Vidal a través de sus redes sociales, con un mensaje que buscó marcar distancia con cualquier acto éticamente cuestionable en su administración.

Qué dijo el gobernador

"Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia", escribió el mandatario, un hombre que se inició en la política en el ámbito sindical, al que conoce profundamente en su provincia.

Al mismo tiempo, el gobernador no ocultó el vínculo que lo une al ahora exfuncionario.

"Juan es una persona a la que aprecio mucho, y justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión", explicó.

Vidal cerró su mensaje con una frase que mostró firmeza: "Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz".

Los números del ministro

La controversia se desató con la circulación de registros de liquidaciones salariales correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, difundidos originalmente por El Diario Santa Cruz.

Según esa documentación, Mata percibía ingresos a través de dos CUIT distintos —identificados como 30-68521819-0 y 30-50304909-7— además de liquidaciones vinculadas a la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción).

Los montos registrados en algunos de los recibos que trascendieron muestran cifras brutas de entre 3,5 millones y 4,4 millones de pesos, además de algunos conceptos adicionales que oscilan entre $1,9 millones y $4,2 millones, según puntualizó La Opinión Austral.

Juan Mata - exministro de trabajo de Santa Cruz

El último registro disponible indica que AESA, empresa de YPF que realiza proyectos de ingeniería y construcción, le habría abonado $3.678.354,08 por 28 días trabajados.

En tanto, la UOCRA habría liquidado $2.645.334,02 por 30 días.

A esos montos se sumaba su salario como ministro de Trabajo: $9.435.937 mensuales.

La suma de esas percepciones habría alcanzado entonces un total de $15.759.625 en un mes.

Los registros también señalan que Mata ingresó a la UOCRA en diciembre de 2018 y a AESA en julio de 2019, vínculos laborales que continuaban vigentes al momento de conocerse la documentación.

Hasta la tarde de este viernes 8 de mayo, Mata no había formulado declaraciones públicas sobre la situación ni de su salida del gabinete.

Dardos de un intendente opositor

La salida de Mata generó reacciones inmediatas en el ámbito político santacruceño.

Más allá del fuerte gesto de apartar inmediatamente al ministro, uno de los principales referentes opositores en la provincia salió a cuestionar en duros términos a la administración provincial.

"Hay que terminar con la banda de improvisados", fustigó desde sus redes sociales Pablo Grasso, intendente peronista de la capital de Río Gallegos y uno de los primeros en pronunciarse.

El jefe comunal continuó con una seguidilla de preguntas: "¿El gobernador Vidal vive en Narnia?, ¿cómo y quién elige a sus funcionarios? ¿Mientras en Santa Cruz avanza el desempleo, tenemos un ministro con 4 sueldos?", posteó junto a una foto de Vidal y Mata en una actividad oficial.

Embed Hay que terminar con la banda de improvisados.



¿El gobernador Vidal vive en Narnia?, ¿cómo y quién elige a sus funcionarios?. ¿Mientras en Santa Cruz avanza el desempleo, tenemos un ministro con 4 sueldos?.

Santa Cruz no se merece esto. pic.twitter.com/bvkM6DEuyJ — Pablo Grasso (@pablograssook) May 8, 2026

"Santa Cruz no se merece esto", cerró su posteo el alcalde de Río Gallegos, en cuya administración, el mes pasado, se decidió echar a una funcionaria municipal de mucho menor rango pero por un grave motivo: la directora de un centro barrial de asistencia social fue allanada en un operativo internacional contra la pornografía infantil, sospechada de tener imágenes de pedofilia.

Avanzada la tarde de este viernes, el Gobierno de Santa Cruz no había informado aún quién asumirá en reemplazo de Mata al frente del Ministerio de Trabajo.