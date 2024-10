Crece el escándalo en Santa Cruz: una renuncia dudosa, un ministro echado y más cambios en el gabinete

Según anticipó este martes en una conferencia de prensa, Vidal también les pidió que dejen sus puestos al ministro de Salud, Ariel Varela; el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Marcial Cané; el titular de Servicios Públicos (SPSE), Miguel Arroyo; el secretario de Estado de Turismo, el conocido periodista Mario Markic; el secretario de Comunicación y Medios, Carlos Marcel; y el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Sebastián Georgión.

“Quiero pedir disculpas a la sociedad por lo ocurrido, aunque hay aspectos que no son ciertos y considero que el ministro de Trabajo no es responsable directo, ya que no se encontraba en la localidad“, aseguró el mandatario, quien igualmente dijo que en su equipo de gobierno nadie está excento de ausmir responsabilidades.

“No llegué para cubrir a nadie. Quiero hacer las cosas bien y avanzar con la provincia“, aseguró en medio de la que probablemente sea la crísis política más importante durante la gestión que inició en diciembre.

El accidente que desató el escándalo

Al volante de la camioneta Gran Cherokee que, fuera de control, terminó impactando contra un local de Lotería ewn la esquina Mariano Moreno y Jofré de Loaiza, en la capital de Santa Cruz, iba Pablo Mandatori, designado en mayo pasado como director general de Relaciones Legislativas de la provincia, a las órdenes del ministro de Gobierno, Pedro Luxen, quien sigue en su cargo.

Claudio Vidal gobernador santa cruz Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Gentileza La Opinion / Santa Cruz

Junto con Mandatori, en el vehículo iba otro hombre, ahora identificado como Iván Agafonov, amigo del funcionario santacruceño y con oficio de mecánico.

Inicialmente, medios locales habían consignado que se trataba de Mario Mamani, subsecretario de Trabajo en la cartera que conducía Gutiérrez, pero la información fue corrigida.

En lo del ahora ex ministro Gutiérrez, a los dos hombres les abrió la puerta Roberto Velázquez, empleado en la cartera de Trabajo. Ambos llegaron con una escopeta calibre 22 y a los gritos, a la vista de los vecinos que, ante el estruendo del choque, habían salido a ver qué pasaba. Asustados, éstos enseguida dieron aviso a la policía.

Los sospechosos se refugiaron en la vivienda y luego de un vistoso operativo policial, finalmente se entregaron.

Las explicaciones del ex ministro: "Un problema de índole privado"

Horas después Aguirre intentó explicar lo sucedido. Primero dijo que como no estaba en su casa, le faltaba información. Que había dejado a un empleado cuidando y que se había enterado que dos personas habían irrumpido armadas, atrincherándose luego de chocar con su camioneta. Pero no dio más detalles ni habló de las identidades de los involucrados, o si los conocía.

"No sabemos mucho porque estamos en zona norte y aparentemente nuestro chofer habría recibido gente en la casa que tenía armas”, explicó el ministro provincial.

Aguirre-SantaCruz.jpg Julio Aguirre, ministro de Trabajo de Santa Cruz hasta este martes.

Y agregó con absoluta reserva y tratando de minimizar los acontecimientos: “Los vecinos, al ver a estas personas armadas, se preocuparon y dieron aviso a la Policía. Eso fue todo".

Más tarde, en declaraciones a una radio local, fue más allá y aseguró que había mala intención de un periodista al informar lo sucedido, que según él era un “problema de índole privado” del que se quería sacar provecho político, cuando nada tenía que ver con su función pública. Aparentemente, al gobernador Vidal no le pareció lo mismo.

Una renuncia muy conveniente

Con el escándalo ya instalado en medios locales y escalando, se sumó otra confusa y sospechosa situación: en las últimas horas apareció una renuncia de Mandatori a su cargo, que convenientemente había sido aceptada pocos días antes del incidente.

La presentación de la renuncia de Mandatori tenía fecha del 10 de septiembre, según los documentos a los que tuvo acceso La Opinión Austral. Y la carta de aceptación de su dimisión estaba fechada el 23, con número de resolución 350. Desvinculaba al funcionario de su cargo municipal desde el día 16.

Funcionarios atrincherados tras chocar un comercio. El operativo de la policía de Santa Cruz en la casa del ministro de Trabajo, donde se refugió el funcionario de Río Gallegos que iba en la camioneta que chocó.

Los dos escritos oficiales se dejaron trascender convenientemente este martes, después del escándalo.

Sin embargo, hasta ahora no fueron publicados en el boletín oficial de Santa Cruz: sólo está la designación de Mandatori, consignada el 20 de agosto y con fecha de inicio de funciones del 14 de mayo de 2024.

Armas en los allanamientos de la Policía de Santa Cruz

Luego de que los tres hombres se atrincheraron en la casa del ministro y, ante la intervención del ministro de Seguridad, Pedro Prodoromos, aceptaron deponer su actitud y entregarse, se realizaron allanamientos en la casa del ahora ex ministro y en lo del supuesto ex funcionario municipal involucrado en el choque y las amenazas a los vecinos.

Según trascendió, en los procedimientos secuestraron seis armas de fuego, cinco cortas y una larga, además de un carnet a nombre de Luxen. También se incautaron dos teléfonos celulares, cuyos propietarios aún no han sido identificados, pero que serán peritados en busca de información relevante para la causa.