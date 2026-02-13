El fiscal que invitó a pelear a un policía en un control de alcoholemia pidió el sobreseimiento: se lo negaron

El escándalo que armó en Comodoro Rivadavia fue filmado y derivó en una causa en su contra. Ahora, lo imputaron por resistencia a la autoridad.

Fabricio Sachi, fiscal auxiliar en Santa Cruz, se negó a un control de alcoholemia en Comodoro Rivadavia, donde vive, y ahora quedó imputado ante la justicia de Chubut por resistencia a la autoridad.

A casi cuatro meses de quedar filmado como protagonista de un escandaloso video viral , en el que desafiaba a pelear a un policía que debía hacerle un control de alcoholemia y mostraba amenazantemente su carnet de funcionario judicial, un fiscal de Santa Cruz sufrió un revés en la causa que investiga el altercado: aunque su abogado pidió la absolución, el juez convalidó la acusación en su contra.

De este modo, el Ministerio Público Fiscal de Chubut formalizó la imputación provisoria contra Fabricio Sebastián Sachi , fiscal federal auxiliar de Caleta Olivia , por el delito de resistencia a la autoridad , en la causa que investiga el hecho ocurrido el 25 de octubre de 2025 durante un operativo de control de alcoholemia en Comodoro Rivadavia .

Ese día, el funcionario judicial se negó a realizar el test, amenazó a los agentes valiéndose de su cargo y luego se retiró del lugar, según precisó la acusación.

Casi cuatro meses después, la audiencia de apertura de la investigación se llevó a cabo en los tribunales del barrio Roca de la ciudad chubutense, donde vive el funcionario judicial investigado, bajo la presidencia del juez penal Jorge Odorisio. Participaron el fiscal Jefe Cristian Olazábal y el defensor particular Francisco Oneto, quien intervino por videoconferencia.

Al fundamentar su pedido de apertura de la investigacion, el fiscal Olazábal dio detalles sobre lo que sucedió aquella mañana, que se suman a lo que ya hizo público el muy difundido video de la aireada discusión.

Según informó Olazábal, el incidente se produjo cerca de las 06:10 de la mañana en la intersección de las calles Cardenal Cagliero y Necochea, donde personal de la Agencia Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, junto a efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, realizaban un control vehicular rutinario.

Un fiscal de Santa Cruz se negó al control de alcoholemia y armó un escándalo

Sachi circulaba a bordo de un Nissan acompañado por una mujer que no está identificada. Al detectar el operativo, frenó bruscamente y estacionó el auto en 45 grados sobre la calle Necochea.

Una agente de tránsito se acercó para realizar las verificaciones de rigor. Tras solicitar la documentación, le comunicó que debía someterse al test de alcoholemia. Fue entonces cuando, según la acusación, el fiscal respondió: "vos no sabés con quién te estás metiendo. Qué lástima que el lunes pierdas tu trabajo por realizar un test de alcoholemia a un fiscal general".

Las amenazas del fiscal

Ante la negativa del conductor, la agente llamó a su superior, encargado del operativo. Este reiteró la orden y advirtió que, de persistir en su rechazo, se labraría el acta de infracción correspondiente.

Lejos de calmar la situación, Sachi se tornó más agresivo. En tono intimidante, según consta en el expediente, expresó: "me chupa dos huevos la multa, sacate el uniforme, vamos a pelear, pero ahora ya, me voy a sacar lo fiscal y te voy a sentar de culo".

Esa parte del “diálogo” entre el funcionario judicial y el policía es lo que miles pudieron escuchar en el video que copó las redes sociales y medios de todo el país.

Olazábal aseguró en la audiencia que tras el altercado, su colega se negó a firmar el acta, cerró su vehículo con llave y se retiró a pie del lugar junto a su acompañante.

El pedido de absolución

El defensor Francisco Oneto planteó el sobreseimiento de su cliente, argumentando que la acción en el control de tránsito fue "ilegalmente promovida".

Sostuvo que hubo presión externa indebida, que el caso fue mediatizado y que la intervención del ministro de Seguridad le quitó independencia al tribunal, probablemente en referencia a declaraciones públicas que hizo días después el titular de esa cartera, Héctor Iturrioz, condenando la actitud de Sachi.

Como planteo subsidiario, el defensor interpuso la excepción por falta de acción. Alegó que su representado dejó su auto e ingresó a su casa 40 metros antes del control, y que fueron los agentes quienes abandonaron el operativo para dirigirse hacia él cuando ya estaba estacionado.

Fiscal de Santa Cruz que se negó a un control de alcoholemia en Comodoro Riuvadavia, Chubut El fiscal auxiliar de Caleta Olivia, cara a cara con el policía de Chubut que estaba a cargo del control de tránsito. Captura de video

El fiscal Olazábal rechazó los argumentos de la defensa y afirmó que existe evidencia suficiente para sostener la existencia del hecho y la probable responsabilidad del imputado. También calificó de "prematuro" el pedido de sobreseimiento, recordando que en esta etapa preparatoria solo se evalúa la consistencia de la investigación.

Luego de escuchar a las partes, el juez Odorisio rechazó uno a uno los planteos de la defensa y autorizó la apertura de la investigación. De esta manera, quedó formalmente anoticiado el imputado del hecho que se investiga en su contra y asegurada su defensa técnica.

Más allá de esto, el fiscal solicitó que se fije una nueva audiencia de incidentes para evaluar una posible solución alternativa del conflicto, lo que podría derivar en algún tipo de acuerdo entre las partes antes de llegar a juicio.