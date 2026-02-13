¿Burundanga en Chubut?: una joven denunció que un hombre le tomó la mano y empezó a sentir mareos

El supuesto ataque sucedió en un comercio del centro de Comodoro Rivadavia , donde una empleada atendió a un sospechoso cliente extranjero. Esperan análisis.

El supuesto ataque que investiga la policía de Chubut fue cerca de las 10.30 de la noche en el interior del local comercial.

Una joven empleada de un comercio en pleno centro de Comodoro Rivadavia radicó una denuncia ante la policía de Chubut después de experimentar un repentino malestar cuando un cliente le tomó la mano mientras conversaban, en lo que podría haber sido un ataque con algún tipo de sustancia estilo burundanga .

El episodio, que ocurrió el martes 10 de febrero cerca de las diez y media de la noche, ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y es objeto de investigación. En principio, se busca confirmar si efectivamente hubo alguna sustancia de por medio en ese leve contacto y por otro, identificar al supuesto atacante.

El hecho tuvo lugar en un local de la calle Pellegrini al 800 . Según informó el comisario Walter Cornelio , jefe de la Comisaría Seccional Primera , la joven se presentó esa misma noche en la dependencia para hacer la denuncia, luego de haber recibido atención médica.

En diálogo con el programa "Buen Día Comodoro" de Seta TV, Cornelio reconstruyó lo sucedido. La mujer estaba en su puesto de trabajo cuando ingresó una persona de nacionalidad extranjera con quien comenzó una charla. El hombre le habló sobre cuestiones personales, problemas económicos y familiares.

"En ese marco, en un momento le tomó la mano y a partir de allí (ella) comenzó a sentir mareos, como si le hubiera bajado la presión", detalló el jefe policial.

Según el relato de la denunciante, el contacto físico fue seguido de inmediato por una sensación de descompensación y mareo intenso. Ante ese fuerte malestar, la empleada decidió abandonar el local para pedir ayuda en la calle.

Fueron transeúntes que circulaban por la zona quienes la asistieron al advertir su estado. Estas personas colaboraron para trasladarla hasta un centro de salud, donde fue atendida por los médicos.

"Fue examinada en el hospital y posteriormente se acercó a la comisaría para radicar la denuncia", detalló el comisario Cornelio, quien confirmó que a partir de ese trámite se pusieron en marcha las actuaciones de rigor y se notificó a la Fiscalía.

Esperan resultados de análisis

Una de las posibilidades que se barajó desde el inicio es que el hombre pudiera haber utilizado algún tipo de sustancia como la burundanga para provocar el malestar en la víctima.

Consultado sobre este punto, el comisario explicó que se le realizaron estudios clínicos a la mujer, aunque todavía no hay resultados disponibles.

Comisaria 1a de Comodoro Rivadavia La joven empleada hizo la denuncia en la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia, la misma noche del contacto con el sospechoso y luego de ser atendida en un centro de salud.

"La examinaron en el hospital, pero todavía no tenemos los resultados de laboratorio ni informes técnicos", indicó.

Será el Ministerio Público Fiscal quien, una vez que disponga de esos elementos, determine si existió presencia de alguna sustancia y si corresponde impulsar medidas adicionales en la causa.

Burundanga: algo nunca visto en la zona

El jefe de la Seccional Primera contó que, durante el período que lleva al frente de esa comisaría, no tuvo que lidiar con un hecho de características similares a la que se presentó ahora.

"No tenemos antecedentes de esta clase. Por lo menos desde que estoy en la comisaría no hay registros de hechos similares", afirmó para dar cuenta de lo infrecuente del caso que se investiga..

De todas formas, aclaró que cuando una persona considera que fue víctima de un delito, el procedimiento es tomar la denuncia y darle el trámite correspondiente, conforme a protocolo.

El Ministerio Público Fiscal tiene ahora a su cargo el esclarecimiento de lo ocurrido. Entre las medidas que podrían ordenarse se encuentran la revisión de cámaras de seguridad del área, la identificación del hombre señalado en la denuncia y la evaluación de los informes médicos cuando estén disponibles.