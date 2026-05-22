Tenía 33 años y dos hijas, y hacía dos meses esperaba otro bebé. La mataron en un ataque dirigido a su pareja, vinculado a familias delictivas en disputa.

Guerra de mafias en Comodoro Rivadavia: revelan que la joven asesinada a tiros estaba embarazada.

Mariana Soledad Calfuquir tenía 33 años y dos hijas pequeñas. El martes 19 de mayo la mataron a tiros en la zona sur de Comodoro Rivadavia y tres días después se supo que, además de recibir las balas que iban dirigidas a Luis Damián Uribe, su pareja de 30 años y quien estaría involucrado en la guerra entre bandas de la ciudad, cursaba un embarazo de dos meses.

El dato, revelado por el hombre que permanece internado pero fuera de peligro, la da más dramatismo al triste final de una mujer sin antecedentes penales pero -acaso- con la compañía menos indicada.

También desdunda, una vez más, el costo de vidas inocentes que tiene la violencia entre bandas delictivas que sacude hace tiempo a la ciudad petrolera de Chubut, con una sucesión de crímenes y ajustes de cuentas.

Cómo se conoció el embarazo

Fue el propio Uribe quien reveló, tras llegar al hospital regional donde permanece internado, que Mariana cursaba un embarazo de aproximadamente dos meses.

Esa información fue confirmada a ADNSUR por el jefe de la División Policial de Investigaciones, Javier Orellano.

La víctima se sostenía económicamente haciendo viajes con aplicaciones como Uber y también de delivery.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, seguró luego del crimen que los conflictos que desencadenaron el ataque en el que Mariana perdió la vida eran de Uribe, pero no de ella.

La noche del ataque en Comodoro Rivadavia

Cerca de las 19:50 del martes, Mariana terminó su último viaje como chofer de Uber.

Minutos después, volvió a subirse al auto, ahora junto a su pareja.

Iban por la ciudad cuando el vehículo fue acribillado a tiros. Los disparos se concentraron en la ventanilla del acompañante, donde ella iba sentada.

Uribe, herido por un disparo en el abdomen, logró manejar hasta la Comisaría Séptima para pedir auxilio.

Cuando frenó el auto sobre la calle Huergo, Mariana ya no tenía signos vitales.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - comisaria 7

Había recibido múltiples impactos de bala en la cabeza. Fue trasladada de urgencia, pero no hubo nada que hacer.

Él, en cambio, sobrevivió. Fue operado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde permanece internado bajo custodia policial.

Los médicos informaron que evoluciona favorablemente y ya no corre riesgo de vida.

Allanamientos en busca de pruebas

En las últimas horas, la Policía de Chubut realizó ocho allanamientos simultáneos en los barrios San Cayetano, Máximo Abásolo y Quirno Costa.

Los domicilios corresponden en su mayoría a personas vinculadas a una familia sospechada de participar en el crimen.

No hubo detenidos, pero sí secuestro de pruebas.

"La intención principal era poder identificar a los moradores de las viviendas y recuperar elementos útiles para continuar con la investigación", sostuvo Orellano en diálogo con Diario Jornada.

¿Una reunión previa a los tiros?

La investigación aún no logró determinar el lugar exacto donde ocurrió el ataque.

"Por lo que pudimos recrear, hubo un punto de reunión y algún diálogo previo. No fue un ataque sorpresivo", precisó el funcionario policial.

También reconoció que la búsqueda de imágenes en las cámaras de seguridad fue difícil: el miedo de los vecinos a colaborar complicó la tarea.

La pareja: “Esto lo arreglo yo”

Según trascendió, Uribe mostró muy poco interés en colaborar con la policía para dar con los responsables del ataque.

Según reveló Orellano, la información que aportó en las primeras horas "más que acercarnos al lugar del hecho, trataba de alejarnos".

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - fotos con armas 1200 A Luis Uribe la policía lo venía investigando por las fotos con armas que se sacaba y difundía.

Cuando personal de la Brigada de Investigaciones intentó entrevistarlo, según consignó ADNSUR, el hombre al que la policía venía siguiendo porque se sacaba fotos con armas y las difundía, se negó de manera rotunda a dar información.

"Yo no soy ningún vigilante, tengo códigos. Esto lo arreglo yo", les habría dicho a los agentes que

La guerra de bandas detrás del crimen

La hipótesis principal de la investigación ubica el crimen en el marco de los enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado que desde hace meses desestabilizan a Comodoro Rivadavia.

El subjefe de la Policía de Chubut, Mauricio Zabala, confirmó que Uribe tiene "amplios antecedentes judiciales" y lo vinculó a uno de esos grupos.

El ministro Iturrioz, en tanto, fue más directo: "Son parte de esta banda que denunció el propio gobernador", en referencia a las declaraciones de Ignacio Torres luego de un resonante doble homicidio ocurrido en abril en Comodoro.

El episodio actual guarda una asombrosa similitud con aquel, cuando Rodrigo Nieves y su acompañante circunstancial, Agustina Asencio, también fueron ejecutados a tiros dentro de un auto.

La joven, como Mariana Calfuquir, trabajaba en el natatorio municipal, no tenía antecedentes y pagó con su vida por estar "en el lugar equivocado en el momento equivocado", según definió con contundencia un fiscal.