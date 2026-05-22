Según trascendió, Luis Uribe se negó a dar datos del hecho en el que mataron a su pareja. Las autoridades de Chubut confirmaron que ya venían investigándolo.

Guerra de mafias en Comodoro Rivadavia: "Esto lo arreglo yo", le avisó un delincuente baleado a la Policía.

Tras el ataque a tiros en Comodoro Rivadavia que terminó con un peligroso delincuente en el hospital y con el asesinato de su pareja, se conoció un mensaje mafioso que el herido les habría mandado a sus agresores a través de la Policía de Chubut .

Luis Damián Uribe está internado por los balazos que recibió cuando personas todavía no identificadas acribillaron el automóvil que él conducía y en el que lo acompañaba María Soledad Calfuquir, una mujer de 33 años que murió por los disparos.

La principal hipótesis que manejan los investigadores del hecho es que el ataque tiene que ver con una guerra de mafias desatada en la zona sur de Comodoro Rivadavia , que enfrenta principalmente a dos familias del hampa -los Nieves y los Vera - y tiene detrás una historia de varias muertes.

Casualmente o no, el episodio en el que falleció Calfuquir y Uribe resultó herido fue muy similar al que terminó con las muertes de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio -una pareja circunstancial de Rodrigo-, ejecutados a tiros dentro de su automóvil, a mediados de abril.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - comisaria 7 En el ataque a tiros en Comodoro Rivadavia murió la pareja de Uribe.

De acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales, el martes 19 de mayo, cuando balearon su auto y mataron a su novia, el propio Luis Uribe fue quien llegó herido hasta la Comisaría Séptima para pedir auxilio.

No obstante, posteriormente se habría negado a aportar información alguna que sirviera para direccionar la investigación de los hechos.

Ni una palabra a los policías

Uribe, de 30 años, está internado desde entonces en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, con un disparo en el abdomen y un tubo de tórax colocado.

De acuerdo con los partes médicos, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, bajo custodia policial permanente.

En este contexto, personal de la Brigada de Investigaciones intentó entrevistarlo para obtener datos sobre los agresores pero, según informó el medio local Adnsur, Uribe se negó de manera rotunda a colaborar.

Ataque a tiros y muerte de una joven mujer en Chubut - Comodoro Rivadavia - fotos con armas 2 Uribe tiene numerosas fotos con armas en sus redes.

La única frase que obtuvieron los interrogadores, según trascendió, lejos de ayudar en la investigación, generó más incertidumbre y preocupación.

“Yo no soy ningún vigilante, tengo códigos. Esto lo arreglo yo”, habría dicho el hampón.

Los antecedentes de Uribe

Antes de este reciente episodio, Uribe era investigado por múltiples hechos vinculados a ataques armados y enfrentamientos entre bandas.

Mauricio Zabala, subjefe de la Policía de Chubut, confirmó que el hombre baleado tiene “amplios antecedentes judiciales” con un prontuario que incluye robos, robo armado y otros delitos graves.

El comisario agregó que recientemente se habían investigado domicilios vinculados a él y que se considera su presunta participación en los violentos conflictos armados que se vienen produciendo en la ciudad petrolera.

También el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, reveló que Uribe figuraba entre los objetivos de una serie de 36 allanamientos solicitados por la Brigada de Investigaciones en relación con los grupos mafiosos.

“Tiene profusos antecedentes y era conocido por las fuerzas de seguridad”, aseguró el ministro, y dijo que el hombre había sido allanado al menos tres veces durante mayo por causas vinculadas a robos.