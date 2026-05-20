Una larga búsqueda que terminó cuando menos se lo esperaban sorprendió a todos en Comodoro Rivadavia. El misterio que persiste.

Rocco, el perro que estuvo perdido 4 años y un día simplemente volvió.

Algunos perros tienen una habilidad para volver al lugar que reconocen como propio que los humanos , probablemente, todavía no terminan de entender.

En Comodoro Rivadavia , Liliana Del Valle Carrizo lo sabe mejor que nadie: durante cuatro años buscó a su mascota Rocco, que según todo indica, le robaron cuando era apenas un cachorro de 11 meses .

Publicaciones en redes, rastrillajes , pistas falsas y hasta una amenaza .

De todo tuvo que pasar su dueña, que no dejó de buscarlo en todo ese tiempo.

Hasta que el domingo 17 de mayo de 2026 llegó a su casa y sucedió lo inesperado: Rocco estaba en la puerta, esperándola.

Una relación que empezó en la calle

Rocco llegó a la vida de Liliana de la manera más simple: vivía en la calle y al cruzarlo ella no pudo con su genio y se lo llevó a su casa.

La vecina de la zona sur de Comodoro Rivadavia lo había encontrado en un momento difícil, en el que todavía estaba muy triste.

“Venía de la pérdida de otro perro y no quería tener más”, reveló en diálogo con Radio La Petrolera.

Sin embargo, algo en Rocco pudo más que esa convicción que se había impuesto. “Lo vi en la calle. Estaba tirado y se me agarró de la pierna. Así que me lo traje", agregó.

Apenas 11 meses juntos

Pero la historia de Rocco con Liliana duró apenas 11 meses.

Un día, un vecino le gritó que se lo habían llevado en un auto azul. Las críticas no tardaron: decían que ella era descuidada por dejarlo suelto. Liliana lo niega.

Liliana Del Valle Carrizo - la vecina de Comodoro Rivadavia que se reencontró con su perro Rocco después de 4 años perdido Liliana del Valle Carrizo contó su historia con Rocco en Comodoro Rivadavia. El Comodorense

"Lo publiqué y hubo críticas porque decían que lo tenía sin atar, pero nosotros siempre lo estuvimos buscando; no fue por descuido", justificó ahora, después del reencuentro.

Lo que siguió fueron cuatro años de búsqueda activa: publicaciones en redes sociales, permisos pedidos en el trabajo para salir a rastrearlo, contactos con grupos mascoteros.

Una pista que no fue y una amenaza

En una de esas vueltas, una pista firme la llevó hasta el barrio Lisandro de la Torre, donde supuestamente lo habían visto cerca de un supermercado. Fue con la foto. No estaba.

También llegaron mensajes amenazantes: le dijeron que quien tenía a Rocco lo iba a matar porque supuestamente tenía rabia.

Liliana no se amilanó. "Le dije que lo había vacunado; (que si estaba enfermo) necesitaba verlo para creerlo", explicó.

El domingo que cambió todo

Incansable, hace cerca de un mes Liliana volvió a recorrer las cuadras donde había tenido noticias del perro. Nada. La búsqueda parecía haberse agotado sin resolución.

Hasta que el 18 de mayo de 2026, luego de salir del trabajo, Liliana llegó a su casa y vio "algo colorado" en la puerta.

Frenó. Bajó. Y el perro se le subió encima, exactamente como hacía cuando vivía con ella.

"Dije, '¿Rocco?'. Me bajé (del auto) y él se me subió encima, como el día que lo llevé a castrar. Se cruzó por detrás mío y sentí que era mío, porque la trompa cambió. La alegría la tengo toda."

Efectivamente, a su perro los cuatro años lo habían cambiado físicamente.

Pero Liliana no tuvo dudas. Enseguida pidió turno en la veterinaria para que le hicieran controles.

Dónde estuvo: apenas una sospecha

Liliana no sabe con certeza quién tuvo a su perro todos estos años ni en qué condiciones vivió.

Maneja una hipótesis: que lo mantuvieron encerrado. De otro modo, hubiera vuelto como ahora demostró que era capaz de volver.

Igualmente, dijo no guardar rencor con quienes se lo quedaron. Hasta se mostró dispuesta a abriles la puerta.

"El que lo tuvo sabe que vivo acá; (si quiere) lo puede venir a ver, no tengo drama", dijo.

Hoy, Rocco recorre la casa, visita a los perros del vecindario y su dueña sigue identificando conductas que lo hacen único y que ella tiene presentes, como cuando abre el portón porque anda con ganas de salir.

Igual que cuando era cachorro. Y como si nunca se hubiera perdido.

Otro reencuentro increíble en Comodoro Rivadavia

Recientemente, también en Comodoro Rivadavia, hubo otro caso de reencuentro milagroso entre un perro perdido y sus dueños.

En este caso, no medió un probable robo, sino un accidente grave en la ruta 3. La espera no fue tan larga, pero la habilidad de la mascota para hallar el camino de regreso después de un trauma tan fuerte sorprendió tanto como ahora lo hizo Rocco.

Roque, perro Roque, el perro de Comodoro Rivadavia que encontró a sus dueños.

En septiembre de 2024, Cinthia volcó con su auto a la altura del kilómetro 1503, entre la su ciudad y Trelew, durante un temporal de viento.

Su perro Roque salió corriendo asustado y desapareció.

Redes sociales, grupos mascoteros, rastrillajes con familiares: una comunidad entera se movilizó durante casi dos días para encontrar a la mascota perdida.

Aquella vez, pasó algo parecido a lo de ahora. Nadie encontró a Roque. Fue él quien encontró a su familia.

Mientras la dueña buscaba a pie junto a amigos en campo abierto, el perro reconoció la camioneta del padre de Cinthia estacionada en la entrada de una estancia y esperó durante un largo rato junto al vehículo hasta que llegaron a buscarlo.

"Cinthia, está al lado de la camioneta de tu papá. Se ve que sintió el olor y se quedó parado ahí", le avisaron por el celular a la dueña mientras recorría el campo.