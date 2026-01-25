Conoce cuáles son los balnearios "pet friendly" para disfrutar con tus mascotas

La municipalidad de Neuquén reglamentó esta nueva medida que brinda la posibilidad de disfrutar el río Limay junto a tus perros y gatos. Conoce los habilitados.

Este verano los balnearios de Neuquén fueron habilitados con espacios "Pet Friendly" , una tendencia en vanguardia que invita a la conviviencia y bienestar de las mascotas. Esta medida da la posibilidad que tanto los vecinos como turistas que disfruten del río Limay puedan estar acompañados con sus perros y gatos.

A través de la ordenanza n°15072 la Municipalidad de Neuquén aprobó y reglamentó de inmediato esta medida. Los espacios autorizados fueron acondicionados y están localizados en los cuatro principales centros recreativos ribereños de la capital.

Entre ellos, los balnearios más populares son el Sandra Canale (ex Gatica), el Albino Cotro (ex Municipal), el Gustavo Fahler (ex Río Grande) y el Brun de Duclot (ex Valentina). Esta iniciativa fue rápidamente apropiada por la ciudadanía amante de los animales no humanos, pero hay que tener en cuenta ciertos cuidados.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que "se realizaron pocas infracciones porque siempre buscamos concientizar". Algunas condiciones a tener en cuenta es que los perros deben estar sujetos con correa todo el tiempo y rápidamente hay que levantar sus heces para mantener limpios los espacios.

PERROS EN EL RIO (2).jpg Claudio Espinoza

Las mascotas ahora también podrán disfrutar el río Limay

La funcionaria destacó que hay tres aspectos claves que quienes visiten estos lugares deberán tener en cuenta: los perros deben permanecer en las costas únicamente en los espacios habilitados, con collar y correa, y en el caso de los temperamentales, también con bozal.

"Una parte de la comunidad elige disfrutar de la costa con sus animales y otra prefiere que no sea así. Lo que hicimos fue reglamentar e identificar en los cuatro balnearios los sectores habilitados para que las personas puedan ir y disfrutar", explicó De Giovanetti respecto a cómo surgió la idea de esta nueva norma a raíz de diversas opiniones de los vecinos.

Balneario Sandra Canale

Temporadas anteriores, inspectores municipales recorrían los balnearios concientizando sobre la permanencia armónica de estos de animales en la costa y prevenir conflictos entre los visitantes a los balnearios. "Actualmente, informan socializando la existencia de estos espacios", aclaró, aunque ante reiteradas advertencias sin cumplimiento, se labran infracciones.

Algo a destacar es que esta norma no alcanza a las personas que caminan con sus perros. "No es lo mismo pasear animales por la costa que permanecer en los balnearios: la reglamentación está pensada para las personas que van con su reposera y permanecen en el lugar con sus animales".

Los sectores habilitados para animales son

· En el balneario Albino Cotro, en Linares y el río Limay, se puede ir a la costa con perros entre la Linares y la calle San Antonio.

· En el balneario Sandra Canale, la zona habilitada es en el sector izquierdo de la calle Gatica, entre los sanitarios y el puesto de guardavidas.

· En el balneario Brun de Duclot, el lugar habilitado para ir con animales no humanos es entre el puesto 4 y el 5 de los guardavidas.

· En el balneario Gustavo Fahler la zona permitida es la que está entre el puente de acceso a la isla 132 por calle Río Negro y el puesto de guardavidas de la calle Democracia.