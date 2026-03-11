Legislatura: jugada para ampliar el interbloque opositor a Rolando Figueroa

Hubo contacto con diputados que hoy son aliados del oficialismo provincial. La movida la promueve el sector que ya logró encolumnar a cinco legisladores.

La oposición al gobierno de Rolando Figueroa en la Legislatura de la provincia de Neuquén busca por estos días ampliar su representación, haciendo contacto con diputados y diputadas que hoy funcionan como aliados del oficialismo.

La jugada es promovida por el sector que armó un interbloque denominado “Neuquén República” , integrado por Brenda Buchiniz (Cumplir), César Gass (UCR-Juntos por el Cambio), además de Federico Méndez, Mónica Guanque y Cecilia Papa (Democracia Neuquén), que fue oficializado la semana pasada y que ahora busca sumar más voluntades.

Según fuentes cercanas a estas negociaciones, se contactó a Gerardo Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), quien habría rechazado esa posibilidad, lo mismo que Guillermo Monzani , del bloque de Fuerza Libertaria.

También se sondeó a Giselle Stillger, de Arriba Neuquén, un bloque unipersonal que funciona como aliado al oficialismo. Sin embargo, en la sesión de la semana pasada, la legisladora provincial mostró su malestar cuando se rechazó por mayoría (ella votó a favor) el pliego de Tamara Zabalegui para su designación como jueza de Primera Instancia.

Las conversaciones para intentar concretar esta maniobra opositora incluyeron, además, al diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal) y a las diputadas del PRO Mercedes Tulián y Verónica Lichter, que por ahora se mantendrían dentro de ese bloque que integran junto a Marcelo Bermúdez y Damián Canuto.

Conversaciones

“Hay algunos diputados que están descontentos”, deslizó otra fuente que no pertenece a la Legislatura pero sí a uno de los espacios políticos que conforman el interbloque opositor, que se constituyó con una diputada como Buchiniz, que siempre se mostró en la vereda de enfrente del partido de gobierno, pero con otros cuatro legisladores que no eran oposición: Gass, Papa (ex Fuerza Libertaria), más Guanque y Méndez, que hasta el año pasado pertenecían a Comunidad.

El resto del arco opositor en la Cámara lo componen el bloque de Unión por la Patria (Lorena Parrilli, Osvaldo “Pampa” Peralta y Darío Martínez), además de Julieta Ocampo y Andrés Blanco (Frente de Izquierda).

A su vez, el oficialismo cuenta con cinco integrantes de Comunidad, más los diez aliados del bloque del MPN, dos de Fuerza Libertaria, cuatro legisladores del PRO y otros cuatro de los bloques unipersonales: los mencionados Gisselle Stillger y Carlos Coggiola, además de Francisco Lepore (Avanzar) y Carina Riccomini (Juntos).

La semana pasada, al oficializar el interbloque “Neuquén República”, se indicó que este “se funda sobre los valores republicanos de igualdad ante la Ley, respeto a la soberanía popular, división de poderes, transparencia institucional y libertad de expresión”.

Los legisladores acordaron, según lo que dieron a conocer a través de un comunicado de prensa, “habilitar y mantener un canal de comunicación directo para recibir denuncias de funcionarios que puedan ser perseguidos política, mediática y judicialmente”.

Ahora, este espacio busca ampliar su nivel de representación. “Por el momento son sólo conversaciones y rosca”, advirtió una fuente legislativa cercana al oficialismo en la Legislatura, aunque otras voces aseguran que el objetivo que persigue este sector opositor podría llegar a buen puerto.