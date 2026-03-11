Miércoles con mucha humedad en Neuquén: ¿Hay probabilidad de lluvia?

De acuerdo al pronóstico emitido por la AIC será una jornada de cielo cubierto y máximas de 33°C con algo de viento.

Se esperan días de inestabilidad en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

La inestabilidad marcará el ritmo del tiempo este miércoles en Neuquén . El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa una jornada con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones , en un contexto de temperaturas elevadas durante el día y un descenso marcado hacia la noche.

De acuerdo con el parte meteorológico, para este miércoles se espera una temperatura máxima de 33 grados , mientras que durante la noche el termómetro descenderá hasta los 14 grados . El cielo se presentará con nubosidad e inestabilidad asociada a la formación de tormentas en distintos momentos del día. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte de las 8, indicó que se registra una humedad del 85% en la capital neuquina.

Durante las horas diurnas se prevé la presencia de tormentas eléctricas y precipitaciones intermitentes , que podrían manifestarse en forma de chaparrones. En ese período, el viento soplará desde el sudeste a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora , con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h .

A medida que avance la jornada, las condiciones seguirán siendo variables. Para la noche, el pronóstico indica que el tiempo continuará inestable, aunque con menor intensidad en las precipitaciones. En ese tramo del día, el viento podría incrementarse y llegar a 36 kilómetros por hora, manteniendo su dirección desde el sudeste.

AIC pronostico Neuquén 11-03

El informe también detalla cambios en la presión atmosférica a lo largo del día. Durante la tarde se ubicará en torno a los 1005 hectopascales, mientras que hacia la noche ascenderá hasta 1013 hPa, un comportamiento asociado a la evolución de las condiciones meteorológicas en la región.

Recomendaciones a la población

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones básicas para evitar situaciones de riesgo. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No sacar la basura ni dejar elementos sueltos que obstruyan desagües.

Circular con precaución en rutas y calles anegadas.

ON - Lluvia (4) Omar Novoa

Pronóstico para los próximos días

Las previsiones de la AIC indican que la inestabilidad continuará en el norte de la Patagonia durante los próximos días. Para el jueves se espera un escenario similar, con nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas. La temperatura máxima rondaría los 29 grados, mientras que la mínima se ubicaría nuevamente cerca de los 14 grados.

El panorama tendería a mejorar hacia el viernes, cuando se prevé cielo mayormente despejado en la región. En esa jornada las temperaturas se mantendrían templadas, con valores cercanos a los 29 grados durante el día y una mínima que podría descender hasta los 11 grados por la noche.

De acuerdo con el organismo regional, el comportamiento del tiempo durante esta semana estará marcado por períodos de nubosidad variable y episodios de inestabilidad, con tormentas que podrían presentarse de manera aislada en los valles del norte patagónico.

En tanto, anticipan que hacia el fin de semana podría ingresar un frente frío en la cordillera, lo que generaría lluvias en sectores de montaña y la posibilidad de viento en los valles y mesetas.

En este contexto, desde los organismos meteorológicos recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden modificarse a lo largo de la jornada debido a la presencia de tormentas y cambios en la circulación del viento en la región.