Impresionante choque en Plottier entre una moto y una camioneta: una persona grave

Las imágenes difundidas muestran el momento exacto del impacto. Al chocar con la camioneta el conductor salió disparado.

Un fuerte choque ocurrió en la intersección de Ruta 22 y Roca.

Un fuerte choque entre una motocicleta y una Toyota Hilux ocurrió en la intersección de calle Roca y Ruta 22 de Plottier. El momento fue captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa cómo la camioneta atraviesa el cruce, y la moto impacta de lleno, lo que provoca que el motociclista salga despedido y quede tendido sobre el asfalto.

Según las primeras informaciones difundidas por Tunoticia Neuquén, el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

En el video se observa que la camioneta habría cruzado con el semáforo en rojo, aunque las circunstancias del siniestro serán determinadas por la investigación policial.

Noticia en desarrollo.-

