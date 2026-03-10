Policiales La Mañana Choque Impresionante choque en Plottier entre una moto y una camioneta: una persona grave

Un fuerte choque ocurrió en la intersección de Ruta 22 y Roca.

Un fuerte choque entre una motocicleta y una Toyota Hilux ocurrió en la intersección de calle Roca y Ruta 22 de Plottier. El momento fue captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa cómo la camioneta atraviesa el cruce, y la moto impacta de lleno, lo que provoca que el motociclista salga despedido y quede tendido sobre el asfalto.

Según las primeras informaciones difundidas por Tunoticia Neuquén, el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.