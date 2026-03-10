Impresionante choque en Plottier entre una moto y una camioneta: una persona grave
Las imágenes difundidas muestran el momento exacto del impacto. Al chocar con la camioneta el conductor salió disparado.
Un fuerte choque entre una motocicleta y una Toyota Hilux ocurrió en la intersección de calle Roca y Ruta 22 de Plottier. El momento fue captado por una cámara de seguridad.
En las imágenes se observa cómo la camioneta atraviesa el cruce, y la moto impacta de lleno, lo que provoca que el motociclista salga despedido y quede tendido sobre el asfalto.
Según las primeras informaciones difundidas por Tunoticia Neuquén, el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.
En el video se observa que la camioneta habría cruzado con el semáforo en rojo, aunque las circunstancias del siniestro serán determinadas por la investigación policial.
Noticia en desarrollo.-
Te puede interesar...
Leé más
Formularon cargos al conductor de la Toyota Hilux por el choque en el que murieron dos policías en Plaza Huincul
Detienen a un joven de 23 años por la muerte de dos policías en un choque sobre Ruta 22
Metrobús: conductora embarazada de 8 meses se estrelló contra un semáforo tras chocar a un colectivo
Noticias relacionadas