Jurados populares: cuánto se paga a las personas que fueron sorteadas para los juicios

En las últimas semanas comenzaron a enviarse por correo las notificaciones. Cualquier neuquino mayor de 21 y menor de 75 años puede resultar elegido.

El pasado 26 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo público en el que fueron seleccionados 1.104 ciudadanos y ciudadanas de la I Circunscripción Judicial de Neuquén, que abarca como posibles jurados populares para 2026 y 2027 . Una duda que se generó entre los ciudadanos fue si una jornada siendo jurado es paga.

Esto no significa que necesariamente actuaran como jurados populares. El proceso tiene una segunda instancia: en caso de que se lleve adelante un juicio por jurados, de este listado definitivo se sorteará un número aproximado de 60 ciudadanos y ciudadanas serán notificados para asistir a una audiencia de selección de jurados.

De esa audiencia surgirán 12 jurados titulares y 4 suplentes que serán quienes actúen durante el juicio para determinar la responsabilidad o no de una o varias personas acusadas de algún delito. Cualquier persona empadronada en Neuquén que tenga entre 21 y 75 años puede resultar seleccionada.

¿Qué hace un jurado popular?

Notificación jurado popular

Un jurado popular interviene en aquellas causas penales en los que se juzguen delitos contra la integridad sexual o en los que el resultado del delito sea la muerte o lesiones gravísimas siempre que la fiscalía pretenda una pena de 15 años o más de prisión.

Entre otros requisitos, para ser jurado popular se debe ser argentino/a y tener entre 21 y 75 años de edad. No es necesario que las personas que actúen como jurado posean conocimientos sobre Derecho Penal. De hecho, no puede ser jurado popular ningún ciudadano o ciudadana que posea título de abogado. El jurado deberá resolver exclusivamente considerando la prueba que se presente durante el juicio y en base a su sentido común.

¿Ser jurado popular se paga?

Según informaron desde la Justicia, al momento de ser convocado como jurado popular, la persona está obligada a asistir. Sin embargo, un jefe no puede descontar el día.

Juicio Jurado San Patricio del Chañar.jpg

Afirmaron que, en caso del ciudadano ser autónomo, esa información debe estar incluida en la oficina judicial. De esta manera, la Justicia abonará cada jornada del juicio. Según informaron, el pago es de $40.000 por jornada, aproximadamente.

Las obligaciones de los jurados populares

Participar como jurado es una carga pública, es decir, una obligación. Al recibir la notificación, dentro de las siguientes 72 horas, el ciudadano o ciudadana debe completar el formulario de declaración jurada al que se puede acceder a través de un código QR que trae la misma cédula de notificación, o también a mano.

En este último caso, el formulario puede ser escaneado o fotografiado y enviado de manera digital por whatsapp al 299 469-8887o por mail a [email protected]. También puede acercar el formulario personalmente a la Mesa de Entrada de la Oficina Judicial Penal de Neuquén ubicada en Leloir 686 de 8 a 14 hs.

Tanto el whatsapp como el mail son medios a través de los cuales se pueden realizar consultas en caso de recibir la cédula de notificación.

Al ser una carga pública y de selección aleatoria entre todos los empadronados en Neuquén (a diferencia de ser autoridad de mesa en las elecciones, que solo se selecciona aleatoriamente en caso de no haber suficientes inscriptos), prestar servicio como jurado popular es obligatorio y no remunerado. Sin embargo, al tratarse de un deber civil, ser jurado computa como una falta justificada, en caso de coincidir con el horario laboral del seleccionado, según aclararon desde la Justicia.

Explicaron, también, que en caso de estar empadronado en Neuquén pero residir en otra localidad, la persona puede informarlo en la declaración jurada.