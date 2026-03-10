Desesperada búsqueda de un nene de 11 años y una adolescente de 16 en Neuquén

La desaparición del niño fue radicada en la Comisaría 18 de Gran Neuquén Norte, mientras que la de la adolescente fue en la 19 del barrio Confluencia.

Alerta Nati por una adolescente de 16 años y un nene de 11 años.

Un niño de 11 años y una adolescente de 19 años son intensamente buscados en la capital neuquina. Se emitió una Alerta Nati por ambos menores, cuya desaparición fue denunciada en las últimas horas. El niño es de Gran Neuquén Norte y la joven del barrio Confluencia, del noroeste y sur de la ciudad.

La Policía de la Provincia de Neuquén informó en horas de la tarde de este martes que el niño, cuyo nombre es Leonel Matías Andrés Parra , de tan solo 11 años está desaparecido y se emitió una Alerta Nati para dar con su paradero.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 18 de Gran Neuquén Norte, Leonel es de una contextura física delgada, es de 1.45 metros de altura, es de tez blanca, ojos claros y cabellos cortos rubios. La última vez que fue visto vestía un pantalón corto, una chomba negra y botines blancos.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales solicitaron que ante cualquier información podrán comunicarse a la Unidad Fiscal de Homicidios o bien al teléfono (299) 446-0891.

image

Búsqueda de una adolescente

La Alerta Nati también se emitió para dar con la ubicación de la adolescente de 16 años, cuya identidad es Sofía Magdalena Antipan. Según la denuncia policial, la joven también tiene una contextura física delgada, es de 1.60 metros de altura, es de tez morena, ojos negros y cabellos oscuros.

La vestimenta de la joven, al momento de ser vista por última vez, constaba de un pantalón gris, zapatillas negras, campera gris y mochila negra.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales solicitaron que ante cualquier información podrán comunicarse a la Unidad Fiscal de Homicidios o bien al teléfono (299) 440- 0796 de la Comisaría 19 de Confluencia.

image

A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.