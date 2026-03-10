Sin respiro: la Policía no deja de recuperar motos robadas en distintos barrios

A diario, los operativos preventivos terminan con varios vehículos incautados. En tanto, otros delincuentes son interceptados cuando buscan llegar a Cipolletti.

Los allanamientos que se realizan a diario también favorecen el hallazgo de motos robadas.

Los robos de motos en la capital neuquina no se detienen y desde la Policía se buscan reforzar los controles para identificar a los delincuentes y, de forma simultánea, recuperar los vehículos. Este lunes, personal de la Comisaría 18 , logró incautar una moto Honda XR, de 250 centímetros cúbicos.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad provinciales, el vehículo había sido robado en horas de la madrugada y, luego, su conductor fue interceptado durante un operativo que se realizaba en cercanías de las calles Crucero General Belgrano y Necochea.

A la hora de relevar los datos del vehículo, comprobaron que registraba un pedido de secuestro de la Comisaría Primera . La moto fue incautada y trasladada a la unidad policial de la jurisdicción.

Desde la Policía enfatizaron que “el accionar rápido y coordinado del personal policial permitió recuperar el rodado en poco tiempo, reforzando el trabajo preventivo que se realiza diariamente en distintos puntos de la ciudad”.

motos robadas Gentileza Policía del Neuquén

Huyó a Cipolletti y terminó en un canal

A la par de la tarea de la Policía neuquina, sus pares de las fuerzas de seguridad rionegrinas encabezan controles permanentes. El viernes pasado, alrededor de las 22:30, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti tomó intervención en un incidente que protagonizó el conductor de una moto, que se negó a detener su marcha. El sospechoso terminó derrapando en la Ruta Nacional 151 y la moto cayó a un canal.

La investigación posterior determinó que dos delincuentes habían robado la moto, marca KTM Duke, de 790 centímetros cúbicos, en jurisdicción de la Comisaría Primera de esta capital. Como ocurre en otras oportunidades, los ladrones buscaron cruzar en forma rápida el tercer puente rumbo a la ciudad de Cipolletti.

En apariencia, durante su intento de fuga, el conductor de la KTM perdió el control y cayó con la moto a un canal cercano a la Ruta 151. Como circulaba junto a otros cómplices en moto, logró escapar. De acuerdo a lo informado por la Policía rionegrina, la moto fue retirada del canal y desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso su restitución al propietario.

motos robadas Gentileza Policía Río Negro

De manera paralela a los operativos que se enfocan en sospechosos ligados al robo de motos, también resultan muy útiles los procedimientos preventivos en ciudades y rutas. Este último fin de semana, en San Martín de los Andes y San Patricio del Chañar, fueron recuperadas tres motos sustraídas.

En San Martín de los Andes, fueron retenidos cuatro autos y una moto.

La tarea de identificación estuvo a cargo de efectivos de la División Operativa CRESMA, División Tránsito, la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y la Comisaría 23.

Operativos en distintas ciudades

Un operativo de similares características se desarrolló en El Chañar y estuvo a cargo del personal de la Comisaría 13. La labor preventiva se extendió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo.

Los policías realizaron los controles junto a los integrantes de Seguridad Ciudadana del municipio local. Por una serie de irregularidades, fueron incautadas dos motos.