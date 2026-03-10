Alerta amarilla por tormentas en Neuquén: ¿Cuándo llegan las lluvias intensas?

El SMN emitió una advertencia para mañana que abarca gran parte de la provincia. Se esperan tormentas fuertes con actividad eléctrica y precipitaciones intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintos sectores de la provincia de Neuquén , donde se prevén lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Según el informe oficial, el alerta rige para la jornada de este miércoles e incluye principalmente sectores del centro y este provincial, entre ellos el departamento Confluencia y otras áreas cercanas al Alto Valle, entre ellas Añelo, Picún Leufú y la ciudad de Neuquén .

De acuerdo con el organismo meteorológico, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas de viento, descargas eléctricas frecuentes y, en forma ocasional, caída de granizo, durante la tarde-noche.

El nivel amarillo del sistema de alertas del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

SMN alerta por tormentas en Neuquén

En este contexto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas. Entre las principales medidas, se sugiere evitar actividades al aire libre durante los episodios de tormenta y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se aconseja no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad durante las descargas eléctricas y desconectar artefactos eléctricos para prevenir daños ante eventuales subas de tensión.

Cómo podría impactar en la región

Las condiciones de inestabilidad podrían sentirse especialmente durante la tarde y la noche, con probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas en el Alto Valle y alrededores. En algunos sectores, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar valores de entre 10 y 30 milímetros, aunque de forma puntual podrían registrarse montos superiores.

Además, el fenómeno podría estar acompañado por ráfagas de viento moderadas a fuertes y cambios bruscos en las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.

Ante este escenario, organismos de protección civil y seguridad recomiendan circular con precaución en rutas y caminos rurales, ya que las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad y generar complicaciones en el tránsito.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

El pronóstico indica que la inestabilidad podría mantenerse durante parte de la jornada y mejorar gradualmente hacia las últimas horas del día, aunque el seguimiento de los reportes oficiales será clave para conocer la evolución del sistema meteorológico en la región.

Recomendaciones a la población

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones básicas para evitar situaciones de riesgo. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No sacar la basura ni dejar elementos sueltos que obstruyan desagües.

Circular con precaución en rutas y calles anegadas.

También se aconseja prestar especial atención en zonas rurales, donde las ráfagas y la caída de granizo podrían generar daños en cultivos o infraestructura.