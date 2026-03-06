Alerta en la mitad del país por tormentas con lluvias intensas, granizo y vientos de hasta 70 km/h

El SMN advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos en el inicio del fin de semana. ¿Cuáles serán las zonas más afectadas?

La mitad de las provincias del país se encuentran bajo alerta del SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 6 de marzo una alerta amarilla por tormentas que abarca sectores de 12 provincias del norte y el centro de la Argentina.

El organismo advirtió que los fenómenos pueden presentar distinta intensidad y estarán acompañados por lluvias fuertes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las provincias alcanzadas por la advertencia son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. De acuerdo con el pronóstico , el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El SMN indicó que las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 50 milímetros durante el desarrollo de los eventos, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. Además, se prevé frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y episodios de granizo en sectores localizados.

En paralelo, gran parte de la provincia de Santiago del Estero se encuentra bajo alerta naranja. En este caso, el organismo meteorológico advirtió que las tormentas podrían adquirir mayor intensidad y generar lluvias abundantes en lapsos breves, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios.

alerta meteorologica

Para las zonas bajo alerta naranja se esperan acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre los 50 y los 90 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual. Estos eventos también podrían estar acompañados por actividad eléctrica intensa, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo.

Por provincias, qué dice el SMN

En Jujuy se prevén durante la tarde y la noche, mientras que en Salta afectarán principalmente durante la tarde en el centro provincial y por la noche en el norte y el este. En Tucumán el fenómeno se concentraría en horas de la tarde.

En el noreste argentino, Formosa registraría tormentas durante la noche, mientras que en Chaco la inestabilidad se extendería a lo largo de toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones por la mañana, la tarde y la noche. En Corrientes se espera que las tormentas se desarrollen durante la tarde y la noche.

En el centro del país, Córdoba se encuentra bajo alerta durante la mañana. Santa Fe presenta una advertencia más amplia que abarca prácticamente todo el día, con tormentas posibles en la mañana, la tarde y la noche. Entre Ríos, en tanto, registra la mayor probabilidad de eventos durante la tarde.

Catamarca y La Rioja también figuran dentro del área de inestabilidad, con tormentas previstas principalmente durante la mañana. En Santiago del Estero, donde rige la alerta naranja en gran parte del territorio provincial, los fenómenos más intensos se esperan entre la mañana y la tarde.

Captura de pantalla 2026-03-06 a la(s) 08.18.11

Recomendaciones

Para las zonas bajo alerta amarilla se aconseja evitar actividades al aire libre durante las tormentas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y asegurar desagües para favorecer el escurrimiento del agua.

También se recomienda no sacar la basura para evitar obstrucciones en los drenajes, desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua a las viviendas y buscar refugio inmediato en construcciones cerradas si se está al aire libre.

En las áreas bajo alerta naranja, el organismo indicó seguir las indicaciones de las autoridades locales y limitar los desplazamientos a situaciones necesarias. Además, se sugiere permanecer en lugares cerrados, alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

El SMN también recomendó preparar un kit de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a pilas y teléfonos cargados. Asimismo, se aconseja tener a mano los números de contacto de Protección Civil, Bomberos y Policía ante eventuales emergencias.