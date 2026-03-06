El fin de semana llegará con tormentas aisladas a Neuquén: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la llegada de aire húmedo y frío, con probabilidad de lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Con el ingreso de aire húmedo y frío a la provincia de Neuquén, se espera la formación de tormentas aisladas de variada intensidad durante todo el fin de semana. La inestabilidad estará presente principalmente desde el mediodía hasta la noche y madrugada de estos dos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla, que recomienda mantenerse informado por canales oficiales y tomar las medidas necesarias si se presenta este evento meteorológico.

En términos técnicos, es probable que haya lluvias de variada intensidad , localmente fuertes, posible granizo y precipitaciones abundantes en cortos periodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden superar los 60 km/h.

“En del informe técnico del Servicio Meteorológico se esperan valores de precipitaciones acumulados entre 20 a 40 milímetros que pueden ser superados localmente, como así también episodios de viento y no se descarta la caída de granizo en todo el corredor que figura en alerta amarillo”, indicó el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

tormenta neuquen

Por esa razón, informó que se continuará realizando un monitoreo intensivo junto a Defensa Civil, Policía y Bomberos Voluntarios, para actualizar la información y actuar en consecuencia.

El Gobierno provincial precisó que esta situación afectará tanto al noreste de la provincia como al centro sur, incluyendo partes del Alto Neuquén, sectores de Vaca Muerta, Confluencia, Comarca y la región del Limay. No se descarta la formación de tormentas en áreas cordilleranas del centro.

Alerta por tormentas: las recomendaciones

Desde Protección Civil se reiteró la importancia de mantenerse informado por los canales oficiales, así como respetar las indicaciones de organismos locales y provinciales y extremar los cuidados a la hora de transitar en cualquier corredor tanto nacional como provincial de la jurisdicción de Neuquén. Particularmente, tomar los recaudos necesarios al conducir, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y verificar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Entre las zonas que podrían registrar mayores complicaciones se encuentran tramos de la Ruta Nacional 22 desde la ciudad de Neuquén hacia Arroyito, así como todo el corredor de la Ruta Nacional 237, que conecta hacia Junín de los Andes y San Martín de los Andes. También se incluye el tramo de la Ruta 22 hasta Zapala y sectores de la Ruta Nacional 40, tanto en su tramo norte como en el tramo centro entre Zapala y Junín de los Andes.

Asimismo, se mencionan posibles complicaciones en la Ruta Nacional 21 desde Las Lajas hacia El Huecú, y en la franja inicial de la Ruta Provincial 43 en cercanías de Chos Malal. También se recomienda precaución en las rutas provinciales 7, 6 y 5, en corredores cercanos a Rincón de los Sauces, Añelo y Buta Ranquil.