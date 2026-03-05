Alerta por tormentas intensas y caída de granizo en varias provincias: ¿Cuáles son?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que alcanza a provincias del centro y norte del país, con fuertes tormentas.

El avance de un sistema de inestabilidad provocará tormentas de variada intensidad en distintas regiones del país, por lo que el organismo meteorológico nacional emitió una alerta preventiva que advierte sobre lluvias intensas y posible caída de granizo en varias provincias.

De acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanza a sectores del centro y norte de Argentina , donde se prevé que las tormentas se desarrollen principalmente durante la tarde y la noche, con fenómenos que podrían presentarse de manera localizada pero con intensidad significativa.

Según el mapa difundido por el organismo, la alerta de nivel amarillo abarca áreas de San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy , entre otras zonas del centro y noroeste argentino.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, especialmente en actividades cotidianas o al aire libre. En este caso, el SMN indicó que las tormentas podrían presentarse en forma aislada, aunque algunas podrían alcanzar fuerte intensidad.

Alerta por tormentas 05-03

Qué fenómenos se esperan

El pronóstico señala que las tormentas estarán acompañadas por distintos fenómenos meteorológicos. Entre los principales riesgos se encuentran:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Ráfagas de viento intensas

Actividad eléctrica frecuente

Posible caída de granizo en forma puntual

Además, el organismo advirtió que las precipitaciones acumuladas podrían ser importantes en algunos sectores, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas o dificultades para la circulación.

Los valores de lluvia previstos pueden variar de acuerdo a cada región, pero en tormentas intensas es habitual que los registros superen rápidamente los promedios diarios.

tormenta y calir Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Recomendaciones ante tormentas

Ante este tipo de alertas meteorológicas, el SMN suele recomendar una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas.

Entre las principales sugerencias emitidas por el organismo nacional se encuentran evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse alejado de postes de electricidad o cables.

También se aconseja no sacar la basura ni dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, ya que podrían obstruir desagües y provocar acumulación de agua.

Para quienes deban circular en vehículo, se recomienda extremar las precauciones, disminuir la velocidad y mantener distancia de seguridad, especialmente en rutas o caminos donde la visibilidad pueda verse reducida por lluvias intensas.

lluvias En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta ante la presencia del fuerte temporal.

Cómo seguir la evolución del clima

Las alertas meteorológicas son actualizadas periódicamente por el organismo nacional, por lo que las autoridades recomiendan consultar los reportes oficiales para seguir la evolución del pronóstico.

En los últimos años, el sistema de alertas del SMN se convirtió en una herramienta clave para anticipar eventos climáticos potencialmente peligrosos y permitir que la población tome recaudos con anticipación.

De acuerdo con las previsiones actuales, las tormentas podrían desplazarse y modificar su intensidad a lo largo de la jornada, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender a eventuales actualizaciones del alerta.