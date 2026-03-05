Los afiliados a la obra social Pami cuentan con una bonificación del 100% en remedios de patologías crónicas, enfermedades graves o de alto costo.

Guía completa para acceder a los medicamentos gratis de PAMI en marzo 2026

El Programa de Atención Médica Integral, también conocido popularmente como PAMI , ratificó la vigencia en marzo 2026 de su programa de entrega de medicamentos gratuitos para patologías crónicas, complejas y de alto impacto económico. Este beneficio alcanza a los más de cinco millones de afiliados de la obra social, reduciendo el gasto directo en salud de jubilados y pensionados.

El listado actualizado de medicamentos con 100% de bonificación incluye remedios considerados esenciales , entre los que se cuentan 160 fármacos para tratar patologías crónicas muy comunes, como hipertensión, diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos y osteoporosis. Y los de alto costo, destinados al abordaje de enfermedades graves , como tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea y aquellos que se utilizan después de un trasplante.

Estos medicamentos bonificados están disponibles para jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados al PAMI y pueden retirarse de forma simple y rápida en las farmacias adheridas. El rol del personal farmacéutico es central en este esquema, ya que permite asegurar un uso responsable y racional de los medicamentos y de los recursos del Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados ( INSSJP ).

Jubilados. Medicamentos.jpg Todos los afiliados del PAMI mayores de 60 años pueden acceder a medicamentos gratuitos.

Qué medicamentos entrega gratis el PAMI

La obra social ofrece una bonificación total para un extenso grupo de medicamentos para enfermedades consideradas crónicas y graves. Para acceder a ellos, no se requiere ningún trámite adicional mientras el afiliado esté empadronado. Entre los remedios gratuitos se encuentran:

Tratamiento para la diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas

Medicamentos oncológicos y oncohematológicos

Tratamiento para hemofilia

Medicación para VIH y hepatitis B y C

Fármacos para trasplantes, entre ellos inmunosupresores y medicación esencial para evitar el rechazo de órganos

Tratamiento para artritis reumatoidea y osteoartritis

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamiento para enfermedades fibroquísticas y trastornos hematopoyéticos

medicamentos Los medicamentos bonificados son para enfermedades consideradas crónicas y graves.

Cómo acceder al Subsidio Social para tener medicamentos con 100% de bonificación

Aquellos afiliados a PAMI que no cuentan con recursos suficientes para pagar medicamentos de uso común, que habitualmente tienen descuentos de entre el 40% y 80%, pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para obtener la gratuidad total. El acceso a este beneficio dependerá del resultado de una evaluación socioeconómica que hace el organismo de las personas que lo soliciten. Los principales requisitos son:

Los ingresos mensuales de la persona que solicite el beneficio deben ser menores a 1,5 haberes previsionales mínimos . En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos.

. En el caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a tres haberes mínimos. El solicitante del subsidio no puede estar afiliado de manera simultánea a una obra social o medicina prepaga .

. El afiliado que solicita el beneficio "no puede ser propietario de más de un inmueble, ni tener aeronaves o embarcaciones de lujo. En sintonía, tampoco puede tener un automóvil de una antigüedad menor a los diez años. La única excepción en este caso es que en el mismo hogar resida una persona con CUD.

Los medicamentos para los jubilados están garantizados. Los medicamentos gratuitos para los jubilados están garantizados.

Cómo tramitar el subsidio social en PAMI

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos: