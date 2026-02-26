Tras una denuncia, el SIEN intervino y asistió al adulto mayor, pero el PAMI aún no aparece

La familia del hombre agradeció la rápida respuesta, aunque persiste la falta de cobertura de la obra social.

Luego de que se hiciera pública la situación de abandono sanitario que atravesaba un adulto mayor de 81 años en Neuquén , el Gobierno provincial intervino de manera inmediata y activó un operativo de asistencia domiciliaria. Sin embargo, según denunció su hijo Marcelo Reyes, la obra social PAMI todavía no brindó las prestaciones médicas que le corresponden por alta domiciliaria.

Tras conocerse el caso, el equipo encabezado por la doctora Luciana Ortiz Luna se comunicó con la familia y, en cuestión de minutos, personal del SIEN se presentó en la vivienda . El adulto mayor fue trasladado al Hospital de Plottier, donde le realizaron estudios complementarios y reforzaron el tratamiento de sus heridas.

“El mismo día de la entrevista, a los 20 o 30 minutos ya estaba el equipo del SIEN en mi casa. Lo llevaron al hospital, le hicieron radiografías y curaciones. Eso hay que decirlo y agradecerlo ”, señaló Reyes en diálogo con Cadena Uno.

Actualmente, una médica enviada por el equipo provincial realiza controles de internación domiciliaria, no solo al paciente, sino también a su esposa, quien lo acompaña en el hogar. “En este momento está la doctora María Eugenia, enviada por el equipo de la doctora Ortiz Luna, que vino a asistir y controlar a mi papá y también a mi mamá. Estoy muy agradecido, porque han sido muy humanos en el trato”, expresó.

HOSPITAL DE PLOTTIER- VÁLIDA.jpg

De acuerdo con el testimonio de la familia, el estado general del paciente comenzó a mostrar signos de mejoría a partir de la intervención provincial. “Yo creo que empezó a mejorar porque ahora tiene control. Estaban hablando de gestionar rápido un traumatólogo y un kinesiólogo para que lo empiecen a atender como corresponde”, explicó Reyes.

Uno de los puntos más delicados era la escara que presenta en la espalda, una lesión por presión que se originó durante la internación previa. Según detalló su hijo, actualmente la herida mide alrededor de 13 centímetros de circunferencia, pero llegó a medir casi 30 centímetros. “Con esa escara mi papá salió de un centro de salud. Hoy ha mejorado muchísimo gracias al enfermero que nos viene ayudando desde diciembre”, indicó.

El enfermero particular, llamado Jorge, fue quien sostuvo el tratamiento de las curaciones en ausencia de la cobertura de la obra social. “Nos está dando una mano tremenda”, afirmó Reyes.

pami sobreprecios

Reconocimiento al equipo de Salud Pública

La familia hizo especial hincapié en destacar la actitud del personal sanitario provincial. “Quiero agradecer a la funcionaria Ortiz Luna y a todo su equipo. Han tratado a mis papás con una humanidad enorme”, sostuvo. Recordó además que su madre se emocionó al rememorar la primera visita de los enfermeros que llegaron al domicilio. “Se largó a llorar porque decía: ‘Qué bien que me trataron los chicos’”.

En ese sentido, Reyes valoró que “cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo”. Y agregó: “Estamos hablando de un ser humano que necesita atención. Si seguíamos esperando al PAMI, mi papá se moría”.

Pese a la intervención provincial, la familia aseguró que hasta el momento ningún profesional designado por el PAMI se presentó en el domicilio para evaluar al paciente o controlar sus heridas. “Siguen atentos por teléfono, pero en los hechos mi papá sigue sin atención de la obra social”, afirmó Reyes.

El reclamo original apuntaba a que, tras el alta domiciliaria otorgada en diciembre, el hombre debía recibir control médico semanal, asistencia de enfermería diaria y tratamiento kinesiológico, prestaciones que no se cumplieron durante más de dos meses.

Sien.jpg

Mientras tanto, la familia continúa afrontando gastos y organizando turnos para acompañarlo, con el apoyo de compañeros de trabajo que cubren horarios y de vecinos que colaboraron con donaciones de pañales. “Hay mucha gente que nos ha acompañado en esto que nos tocó vivir”, señaló.

Por ahora, la mejora en el estado de salud del adulto mayor está vinculada a la intervención del sistema público provincial. La familia espera que la obra social cumpla con las obligaciones establecidas en la cobertura y garantice la atención domiciliaria que corresponde.