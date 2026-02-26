Justicia, justicia perseguirás: condenaron al hijo del cabecilla de los narcopolicías neuquinos

Mientras el Turco Asef ya consiguió su libertad tras cumplir gran parte de la condena en su contra, su hijo Yamil quedará tras las rejas.

En un giro inesperado de la causa penal contra los narcopolicías neuquinos liderados por Omar “el Turco” Asef, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) condenó al hijo, Yamil Andrés Asef, y deberá enfrentar una audiencia donde se le fijará una pena de prisión efectiva. La contundente decisión de los jueces no alcanza solo a Asef sino que también involucra a otros condenados que, frente a otros agravantes que se considerarán, recibirán penas más severas. Finalmente, los camaristas ordenaron el decomiso de una propiedad.

La novedad del fallo fue dada a conocer este jueves por el Ministerio Público Fiscal (MPF), con un detalle de todo el derrotero de la causa y las presentaciones de la parte acusadora para que se revierta la absolución de Yamil Asef.

(De izquierda a derecha) comisario Miguel Ángel "Taka" Muñoz; sargento Christian Damián "Sangre" Navarro y el oficial principal Pablo Ángel "Van Dame" García Saldías. En el caso de Muñoz, insistió por su auto secuestrado y logró su restitución.

Sobre el pronunciamiento de los jueces, destacaron que “la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y condenó al hijo del líder de una organización narcocriminal dedicada al tráfico y comercio de cocaína, e integrada por algunos policías de la provincia de Neuquén, al revocar la absolución que le había dictado en febrero de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad”.

De este modo, los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, coincidieron con la postura de la fiscal Luisina Tiscornia, quien recurrió la sentencia adoptada en el juicio en el que participó el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). En la instancia intervino el fiscal general ante la CFCP, Raúl Pleé.

Impondrán penas más duras a varios condenados

En su decisión, los camaristas también modificaron la calificación legal respecto de cinco de las personas imputadas. Así, las condenó, con distintos grados de participación, en orden a los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos, y reenvió las actuaciones para que se fijen las respectivas penas.

Finalmente, por pedido del MPF, los camaristas ordenaron el decomiso de un inmueble ubicado en el sur de la ciudad de Neuquén que la organización utilizó para desarrollar sus actividades ilícitas, y de todos los efectos secuestrados.

secuestro narcopolicias banda policia federal policia neuquen

La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal 2 de Neuquén y la PROCUNAR, comenzó a mediados de 2019, con la acumulación de diversas causas en torno a una organización que comercializaba estupefacientes- principalmente cocaína-, a través de distintos puntos ubicados en la zona sur de la capital provincial, entre el 24 de junio de 2019 y el 3 de diciembre de 2020.

En ese contexto, se determinó que la organización estaba encabezada por Omar Asef, un expolicía, e integrada por cuatro funcionarios policiales en funciones, quienes recibían directivas del líder y un salario semanal, con el producido de la venta de las drogas, por los servicios brindados.

Casi una veintena de allanamientos

Tras una serie de medidas de investigación, que incluyeron la intervención de comunicaciones telefónicas, seguimientos y la consulta de bases de datos, el 3 de diciembre de 2020, se realizaron 17 allanamientos en los que se detuvo a nueve personas. Además, en uno de los domicilios -cuyo decomiso fue solicitado por el MPF- se incautaron más de 900 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados y listos para su comercialización.