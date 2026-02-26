Lanzan capacitación clave en Plottier para emprendedores

El Centro de Formación Profesional Agropecuario N° 1 arranca el ciclo lectivo con varias opciones de cursos gratuitos.

En el área de Plottier y alrededores ya se cultivan entre 80 y 100 hectáreas de fruta fina, una actividad en crecimiento que involucra actualmente a más de 40 productores. En ese contexto, el Centro de Formación Profesional Agropecuaria ( CFPA ) N° 1 de Plottier lanzó un taller para acompañar el desarrollo del sector y potenciar nuevas oportunidades productivas.

La capacitación “Fruta fina: producción de frutillas, frambuesas y moras” comenzó el jueves 26 de febrero y se dicta de 17 a 19. Serán cinco encuentros presenciales en la sede de la institución educativa conocida como El Puesto de Plottier, ubicada en Ruta 22, a la altura del kilómetro 1232 .

El coordinador del CFPA N° 1, Juan Carlos Santángelo , explicó que la propuesta surge a partir del crecimiento sostenido de esta actividad en la zona.

“En nuestra área de influencia hay entre 80 y 100 hectáreas destinadas a fruta fina. Es un número aproximado porque está en expansión. El mayor porcentaje corresponde a frutilla, pero actualmente está en auge la mora por su adaptación y características productivas”, detalló.

Según precisó, esta producción mayormente es llevada adelante por familias. “Las producciones más pequeñas tienen entre una y dos hectáreas, mientras que otras alcanzan entre tres y cinco. Con ese cálculo estimamos que son más de 40 productores dedicados actualmente a este cultivo”, señaló.

A partir de este escenario, desde el CFPA indicaron que decidieron impulsar un ciclo de formación que permita profesionalizar el sector, mejorar rendimientos y acompañar tanto a productores en actividad como a quienes quieran iniciarse en la producción de fruta fina.

Contenidos del taller de fruta fina

Los asistentes estudiarán: Introducción a la fruta fina. Proyección y desarrollo local, producción de frutillas, frambuesas y moras. Manejo específico de cada cultivo. Cosecha y postcosecha. Manipulación de alimentos. Visita a productores locales.

La capacitación está destinada a personas interesadas en iniciarse en la producción de frutas finas, emprendedores, pequeños productores y público en general que desee incorporar conocimientos técnicos sobre este tipo de cultivos.

El taller estará a cargo del ingeniero agrónomo Ariel Plaza y la técnica Daiana Jones, quienes abordarán contenidos vinculados tanto a la producción como a la proyección económica y el agregado de valor.

“La fruta fina es una actividad que viene en crecimiento dentro de la zona de Plottier y Senillosa, más que todo. Hay mucha gente que está plantando más, y más personas interesadas en este cultivo”, agregó Plaza.

El profesor contó que en el curso van a ver las tres variedades que se manejan en la zona, frutilla, frambuesa y mora, de las que va a enseñar la fecha de producción de cada una y sus características. “Vamos a brindar los momentos clave de estos cultivos, la época de trasplante, y de poda. La recolección y manipulación de este alimento”, describió.

Desde el CFPA N° 1 destacaron que la capacitación busca fortalecer las oportunidades productivas en la región, promoviendo alternativas que puedan convertirse en salidas laborales concretas o en proyectos de autoconsumo con valor agregado.

La fruta fina representa una opción atractiva para pequeños y medianos productores debido a su demanda sostenida, su potencial de comercialización en fresco y la posibilidad de elaborar productos derivados como dulces, mermeladas y congelados.

Las personas interesadas pueden acercarse a la institución para obtener más información e inscribirse. También lo pueden hacer a través del siguiente link: https://linktr.ee/elpuestoplottier Los cupos son limitados.

Se aclara que el CFPA N° 1 de Plottier depende del Consejo Provincial de Educación (CPE), y todas sus propuestas son gratuitas.

Encuentro sobre productos de la colmena

Como parte de su agenda de capacitaciones 2026, el CFPA N° 1 también organiza el encuentro “Utilidad práctica y sencilla con los productos de la colmena”, con enfoque en usos dietéticos, cosméticos y terapéuticos.

La propuesta estará a cargo de Jorge Alberto Lucomsky, médico veterinario, cirujano, apicultor y apiterapeuta, y se desarrollará en dos jornadas presenciales: 28 de febrero a las 9 y 31 de marzo a las 18.

El encuentro es abierto a toda la comunidad y abordará contenidos vinculados a miel y polen, jalea real y propóleo, cera virgen y apitoxina, poniendo en valor los derivados de la actividad apícola como alternativa productiva y de agregado de valor.