Donald Trump contó nuevos detalles sobre la captura de Nicolás Maduro: "Una hazaña espectacular"

El presidente estadounidense destacó la estrategia militar para capturar al dictador venezolano, y además defendió su política migratoria.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y actualmente continúa preso en Estados Unidos, junto a su esposa.

Durante su discurso sobre el estado de la Unión , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump defendió ante el Congreso su enfoque restrictivo en materia migratoria y destacó que el flujo de cruces ilegales ha disminuido de manera significativa.

Asimismo, el mandatario celebró los avances energéticos producto de la recepción de crudo desde Venezuela y reivindicó la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro , al tiempo que lanzó duras advertencias hacia Irán por el desarrollo de misiles de largo alcance .

En ese contexto, afirmó además que el país atraviesa el período de mayor control fronterizo de su historia reciente , como parte de los logros que atribuyó a su segundo mandato.

Donald Trump dio detalles sobre la captura de Nicolás Maduro

Durante su discurso sobre el estado de la Unión, Trump recordó la operación militar estadounidense que derrocó y sacó de Caracas al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en una cárcel de Nueva York.

Trump Maduro detenido

El mandatario condecoró a Eric Slover, jefe de misión y piloto de un helicóptero que, pese a recibir múltiples impactos de bala en la pierna y la cadera, logró maniobrar y aterrizar asegurando el éxito de la incursión en tierras venezolanas.

“Llevaba, como se pueden imaginar, muchísimos combatientes estadounidenses. Eric condujo el helicóptero Chinook al amparo de la noche y descendió rápidamente sobre la fortaleza militar de Maduro, fuertemente protegida”, destacó.

“Era una importante instalación militar, protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china. ¿Cómo resultó? No muy bien. Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra. Recibió cuatro disparos que le destrozaron la pierna. Sin embargo el helicóptero aterrizó, salvando las vidas de sus compañeros guerreros", dijo el mandatario.

Y destacó que sirvió para "derribar a uno de los más siniestros capos. Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual", aseguró Trump.

Sostuvo que la producción de petróleo estadounidense aumentó en más de 600.000 barriles diarios, dato que presentó como evidencia del éxito de su política económica y energética.

Trump había anunciado que Venezuela vendería a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. Según el mandatario, el volumen finalmente recibido superó ampliamente esa cifra inicial.

Estados Unidos: “Una remontada histórica”

El jefe de Estado norteamericano destacó que el país atraviesa una “remontada histórica”, defendió su política de seguridad y advirtió que su Gobierno está dispuesto a responder ante cualquier amenaza, incluidas las provenientes de América Latina.

Trump sostuvo que su administración está “restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, y aseguró que actúa para proteger los intereses nacionales frente a la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera. En ese marco, advirtió que durante años amplias zonas de la región, “incluidas grandes partes de México”, estuvieron controladas por carteles de la droga.

El mandatario destacó como hitos de su política exterior la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, en lo que definió como la primera aprehensión de un presidente latinoamericano desde la detención de Manuel Noriega en 1989. También aseguró que, el pasado fin de semana, los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron un rol decisivo para que el Ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

el mencho Una investigación reveló las increíbles conexiones del narco mexicano "El Mencho" con Argentina.

“Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica”, afirmó Trump, de 79 años, en el que definió como su segundo y último mandato.

Trump advirtió que Irán desarrolla misiles que podrían golpear EE.UU.

Trump también aseguró que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo tiene un número limitado de países.

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos”, declaró.

Nuevos misiles iraníes. Nuevos misiles iraníes de largo alcance. IRNA

“Se les advirtió que no intentaran reconstruir su programa de armas, en particular las nucleares. Sin embargo, siguen empezando de cero”, indicó Trump.

En un momento en que Estados Unidos mantiene el despliegue militar en torno a Irán más importante en Oriente Medio desde la guerra de Irak de 2003, el presidente de Estados Unidos aseguró que “nunca tendrán un arma nuclear”.