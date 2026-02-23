Escándalo en EE.UU.: Donald Trump atacó a Netflix y advirtió que "pagarán las consecuencias"

El mandatario apuntó contra una integrante del directorio y exfuncionaria demócrata. También quedó bajo la lupa el vínculo con Warner Bros.

El presidente de Estados Unidos exige a Netflix la renuncia a una de sus directivas más importantes luego de que criticara su gestión de gobierno.

Un mensaje publicado por Donald Trump en sus redes sociales desató un inesperado cruce con Netflix . El presidente de Estados Unidos advirtió que la compañía “pagará las consecuencias” si no aparta a una de sus directivas, con pasado en administraciones demócratas. La polémica también salpica un eventual acuerdo con Warner Bros .

El dirigente apuntó contra Susan Rice , integrante del directorio de Netflix desde 2018 y con pasado en los gobiernos demócratas de Barack Obama y Joe Biden .

En este marco, se especula de qué modo avanzarán las anunciadas negociaciones entre Netflix y Warner Bros. , que a fines del año pasado informaron avances en un acuerdo que llevaría a la plataforma de la “N” el extenso catálogo de películas y series del legendario estudio.

Donald Trump vs. Netflix

“Netflix debería despedir a Susan Rice (...) en forma inmediata o pagar las consecuencias”, escribió Trump en un mensaje publicado el sábado en su cuenta de Truth Social, la red social que él mismo gestiona. “Ella perdió su poder y nunca lo recuperará. ¿Cuánto le pagan y por qué?”, agregó.

Los comentarios de Trump se produjeron luego de que Rice realizará contundentes declaraciones en contra de su administración durante una participación en el podcast Stay Tuned with Preet, conducido por Preet Bharara, un abogado que se desempeñó como fiscal en Nueva York entre los años 2009 y 2017.

“Si las corporaciones que se arrodillan ante Trump creen que los demócratas, cuando regresen al poder van a seguir las viejas reglas (...) y dirán ‘no importa, los perdonaremos por todas las personas que despidieron, todas las políticas y principios que violaron, todas las leyes que eludieron’, creo que se están equivocando”, señaló Rice en la entrevista.

En el detrás de escena del enfrentamiento entre Donald Trump y Netflix se vislumbra las viejas rencillas entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Rice ha estado estrechamente ligada a ese último partido, con tareas de asesoría durante las administraciones de Obama y Biden. Además, fue embajadora de Estados Unidos en la ONU desde el 2009 hasta el 2013.

¿Peligra el acuerdo entre Netflix y Warner?

La publicación de Trump en Truth Social incluyó una captura de una publicación de Laura Loomer, en la que la activista de derecha también criticó los comentarios de Rice y mencionó que “la fusión de Netflix y Warner Bros. resultaría en un monopolio del streaming, en el que los Obama tendrán una participación significativa”.

Tal como señala TechCrunch, el mandatario no detalló cuáles serían las consecuencias que debería afrontar Netflix en el caso de que no despida a Rice. Sin embargo, en este punto resuena el acuerdo entre la compañía de streaming y Warner Bros., que está a la espera de una aprobación por parte de los reguladores federales.

Aquella es una operación de casi 83.000 millones de dólares que, cuando se dio a conocer, generó inquietudes antimonopolio. La compra de Warner Bros. Discovery involucra a otras plataformas, como HBO Max.

Antes de que se anuncie oficialmente la negociación entre los gigantes del entretenimiento, uno de los directores de Netflix, Ted Sarandos, se reunió con Trump, quien luego dijo que aquella es “una gran empresa”. Sin embargo, el republicano advirtió en la ocasión que “tiene una gran cuota de mercado” y que será necesario esperar para establecer los límites del acuerdo.