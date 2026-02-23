Violencia extrema en México tras el asesinato de "El Mencho": al menos 58 muertos y 41 detenidos

El Gobierno de Jalisco confirmó que entre las víctimas hay 25 agentes de la Guardia Nacional. También murieron un policía investigador, un custodio y una civil.

Tras el asesinato del líder narco "El Mencho", en la Ciudad de Jalisco, México, se vive una escalada de violencia extrema.

Una ola de violencia sacudió al estado de Jalisco, México tras el asesinato de “El Mencho”, líder del cartel local . Según informaron las autoridades, los enfrentamientos dejaron al menos 58 muertos —entre ellos 25 agentes de la Guardia Nacional— y 41 detenidos por distintos hechos vinculados a los disturbios.

Por los incidentes, detuvieron a 41 personas, de las cuales 20 por su presunta participación en la generación de hechos de violencia, y otras 21 por actos de saqueo y ataque piraña.

En la operación militar del domingo en Jalisco, las fuerzas armadas también abatieron al “operador logístico financiero y principal persona de confianza” de “El Mecho”, informó el jefe del Ejército, el general Ricardo Trevilla Trejo.

Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, fue localizado en El Grullo, a unos 100 km de donde se ubicaba “El Mencho”, desde donde estaba coordinando los ataques de represalia del Cartel Jalisco Nueva Generación al abatimiento de su líder.

"Tengo 9 años viviendo acá y nunca pasé una situación similar. Es muy triste, es algo que uno no se espera. Puerto Vallarta es un lugar conocido por ser seguro. Es muy triste abrir las ventanas y ver las columnas de humo. Es impresionante lo que sucede", expresó un residente en medio de los incidentes en México.

Embed

Así fue la caída de "El Mencho", el capo narco mexicano

El gobierno de México dio detalles de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fundador y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que una de las parejas del capo narco, fue clave para dar con él, que se escondía en una zona montañosa y usaba disfraces para tratar de que no lo detectaran.

La Jefa y El Mencho narcotrafico

A través de Inteligencia Militar Central detectaron a una de las personas allegadas a una de las parejas de Oseguera Cervantes, que la trasladó a Tapalpa, Jal, donde la mujer tuvo un encuentro con “El Mencho”. Luego la mujer se fue del lugar y se obtuvo información de inteligencia que el narco permaneció en una cabaña de Tapalpa. Por eso fue clave el seguimiento de la red de vínculos de “El Mencho”.

Trevilla Trejo explicó en conferencia de prensa: “El 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco”.

El funcionario destacó que organizaron “una fuerza integrada por tres componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional. Además de una fuerza aeromóvil con seis helicópteros y personal de fuerza especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto, y con ello obtener la sorpresa”.

Los detalles del operativo militar

Tras la detección del lugar preciso donde estaba “El Mencho” las fuerzas se desplazaron para detenerlo, pero al descubrir los narcos la presencia de militares, atacaron a los soldados y guardias nacionales.

mencho La caída de "El Mencho": el brutal operativo que terminó con la muerte del narco más temido de México.

Oseguera Cervantes dejó un grupo en el área de cabañas para tratar de contener el avance de los militares, que respondieron el ataque. Trevilla Trejo advirtió: “Fue un ataque muy violento el que realizó la delincuencia organizada”. Explicó que los narcos tenían siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, cartuchos y cargadores.

“El Mencho” y sus allegados se escaparon a una zona de bosques, donde atacaron un helicóptero, que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Luego el capo narco y sus cómplices murieron durante su traslado a Ciudad de México por vía aérea, por las heridas que sufrieron en los enfrentamientos.