La caída de "El Mencho": el brutal operativo que terminó con la muerte del narco más temido de México.

Bloqueos de rutas, decapitaciones, ataques y un feroz operativo que provocó un caos nacional. La presidenta llamó a mantener la calma, pero hay mucho temor.

El ejército de México logró este domingo en Tapalpa, Jalisco, terminar con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso de aquel país.

Su muerte desató una violenta contraofensiva de la organización criminal que mantiene bajo fuego a distintos puntos del suelo mexicano , con ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, bloqueos de rutas y escenas de guerra urbana difundidas en redes sociales.

El operativo terminó con 30 años de criminalidad bajo el mando del líder del Cartel. Con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, su figura se había convertido en símbolo del poder, la violencia y la expansión global del narcotráfico mexicano.

Con 59 años de edad, Oseguera Cervantes había construido el crimen organizado más poderoso de México. Según revelaron medios locales, murió mientras era trasladado en helicóptero a la capital, tras quedar gravemente herido en un enfrentamiento con fuerzas especiales en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

Impactante operativo de las Fuerzas de México para dar con el líder del narcotráfico

El Ejército mexicano lanzó un operativo en el sur del estado para capturarlo, en el cual participaron la Fuerza Aérea y efectivos de las fuerzas especiales, según informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

El cartel contraatacó, y en el enfrentamiento las fuerzas federales mataron a 8 miembros del grupo criminal, entre ellos a El Mencho, quienes murieron posteriormente durante su traslado a Ciudad de México por vía aérea. También hay dos detenidos.

La respuesta de los integrantes del CJNG por la muerta de su líder no se hizo esperar: bloqueos de rutas, quema de vehículos y ataques a comercios en Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, además del balneario de Puerto Vallarta.

Ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia, varias universidades ajustaron sus modalidades de clases a para evitar la presencialidad y los traslados, al tiempo que diferentes Estados anunciaron la suspensión de clases para el lunes, según informó el medio mexicano El Universal.

Estos ataques también demostraron la llegada del Cartel, organización con presencia en más de 25 de los 32 estados de México y células activas en más de 40 países.

Según especialistas citados por Agence France-Presse, el grupo es clave en el tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Además del narcotráfico, el cartel expandió sus ingresos a extorsión, robo de combustible y tráfico de personas, lo que le permitió sostener una gran capacidad económica.

El mensaje de la presidenta de México tras la caída del líder narco

La mandataria encabezó este lunes su primera conferencia de prensa tras el operativo. En el inicio de su mensaje, la mandataria pidió a la ciudadanía "mantener la calma y permanecer unidos", y sostuvo que existe "plena coordinación con los gobiernos de todos los estados".

También habló sobre la participación con Estados Unidos para esta captura, indicando que la cooperación se concentra principalmente en el intercambio de información e inteligencia. Indicó que ambos países comparten datos relevantes y subrayó que México también proporciona información a su contraparte estadounidense.

A su vez, el general Ricardo Trevilla Trejo dio los detalles del operativo. Mediante Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho; que la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el narco.

El líder del Cartel se encontraba en una cabaña de Tapalpa. Una vez que se corroboró su presencia, la fuerza operativa se desplazó para detenerlo, al notar la presencia del personal militar, abrieron fuego en contra de los soldados y guardias nacionales.

Al finalizar, el general dio el pésame a la familia de los militares fallecidos con lágrimas en sus ojos, confirmando que fueron 25 agentes los que perdieron la vida.