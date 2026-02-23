Judiciales en alerta: el TSJ estira la oferta, pero Sejun la ve insuficiente

Propone aumentos trimestrales por IPC y dos sumas de $350 mil. El gremio cuestiona el cálculo y define medidas en plenario.

La paritaria de los judiciales se define en el Tribunal Superior de Justicia.

La discusión salarial en el Poder Judicial de Neuquén volvió a calentarse tras el receso de verano. Se reactivó la mesa entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén (TSJ) y el gremio de judiciales, Sejun , con una nueva propuesta sobre la mesa que ya genera ruido puertas adentro de los tribunales.

El Tribunal mantuvo el esquema de actualizaciones trimestrales por Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero con un cambio central. Si antes la oferta cubría solo el primer semestre, ahora plantea extenderla de enero a diciembre de 2026.

Según lo informado por el sindicato, los aumentos se calcularían cada tres meses sobre el salario del trimestre anterior. El porcentaje surgiría del promedio entre el IPC Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el IPC de la Provincia del Neuquén que elabora la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

Santiago Alonso, secretario general del gremio dijo que "fue una reunión corta pero pudismo hacer los planteos y el pliego de reivindicaciones y el Tribunal si bien nos ha hecho una propuesta, consideramos que es insuficiente". Y acotó: estamos todavía lejos de la recuperación del poder adquisitivo desde 2020".

Judiciales: “Insuficiente” y con pérdida frente a la inflación

Además, el TSJ propuso una asignación extraordinaria no remunerativa y no bonificable de $700.000, dividida en dos cuotas de $350.000: una a pagar en la primera semana de marzo y la otra en septiembre de 2026.

Desde Sejun adelantaron que la propuesta no alcanza para recomponer el salario, al sostener que los judiciales vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida desde comienzos de 2024.

El principal cuestionamiento apunta al promedio entre el IPC nacional y el neuquino. Según el gremio, la inflación en la provincia suele ser más alta que la nacional, por lo que aplicar un promedio implicaría resignar puntos en cada actualización trimestral.

Retiro y plenario virtual

Frente a este escenario, el sindicato dispuso el retiro de los trabajadores desde este lunes a las 10 y había y convocó a un plenario provincial virtual para analizar lo discutido en la mesa salarial y definir los próximos pasos.

Allí, se definió un plan de lucha provincial para la semana en curso. Se contemplan distintas acciones gremiales a partir del martes. Entre las medidas acordadas, se destaca un retiro provincial el miércoles 25 desde las 10 de la mañana, así como el acompañamiento, en la Primera Circunscripción Judicial, a las y los integrantes de la Conducción que participen de la mesa de negociación salarial prevista para ese mismo día a las 12.

Finalmente, se resolvió la convocatoria a un nuevo plenario provincial para el jueves 26, que se realizará de manera virtual o presencial según el resultado de la negociación salarial.

Sejun tiene nuevas autoridades desde hace poco más de una semana. El traspaso de conducción se concretó el viernes 13 de febrero, con una reunión entre la conducción entrante, liderada por Alonso, y la saliente, encabezada por Claudio Salazar. En tanto, el acto formal de asunción de autoridades se realizarón el pasado 18 de febrero a las 9.30 en el salón Jorge Izquierdo del sindicato, ubicado en la calle Rioja 486 de la ciudad de Neuquén.

Alonso afirmó que la situación salarial es “crítica” y remarcó la pérdida del poder adquisitivo, la falta de previsibilidad y la ausencia de instancias reales de negociación. Como primera medida, la nueva conducción insistirá en la convocatoria a una mesa de negociación salarial con el gobierno provincial.