Quién es Rosalinda, esposa del narco "El Mencho" que podría ser la nueva líder del Cartel de Jalisco

Tras la muerte del líder narco, su esposa conocida como "La Jefa" podría tomar su lugar de poder. Su historia familiar siempre estuvo ligada al delito.

El ejército de México logró este domingo en Tapalpa, Jalisco, terminar con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso de aquel país.

Tras su muerte y luego de la escalada de violencia que se vive en el país , comienzan a surgir nombres de quien podría seguir el legado del narco más buscado por México y Estados Unidos.

La esposa de Oseguera Cervantes es Rosalinda González Valencia , conocida como " La Jefa" . Originaria de Aguililla, Michoacán, al igual que "El Mencho", pertenece a una de las familias más influyentes del narcotráfico mexicano: los González Valencia, también conocidos como " Los Cuinis".

Tras la caída del fundador y líder histórico de la CJNG, "La Jefa" se impone como posible heredera del negocio del narcotráfico. Varios de sus hermanos lideran el grupo de Los Cuinis, considerado el brazo financiero del Cartel de Jalisco y responsable de operaciones de lavado de dinero en México, América Latina y Europa.

esposa de El Mencho

Los antecedentes de "La Jefa" vinculados al lavado de dinero

Rosalinda conoció a Oseguera Cervantes en California, Estados Unidos, y se casó con él en los años 90. Juntos tuvieron tres hijos: Jessica Johana, Rubén (“El Menchito”) y Laisha Michelle Oseguera González. Su hijo Rubén fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, acusado de delitos vinculados al narcotráfico.

La mujer ya tiene antecedentes penales y está en el ojo de la Justicia. Fue detenida dos veces, la primera en 2018 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y liberada tras pagar una fianza de 1,5 millones de pesos mexicanos.

Su segunda detención ocurrió en 2021, también por delitos de lavado de dinero, aunque en ambas ocasiones evitó una condena definitiva.

A finales de enero de 2025, una jueza ordenó la liberación anticipada de Rosalinda por haber cumplido más de la mitad de su condena y demostrar "buena conducta" en el Cefereso Femenil de Morelos. La decisión fue objeto de controversia, pues fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque un tribunal colegiado confirmó la medida.

La Jefa y El Mencho narcotrafico

El matrimonio que ayudó al crecimiento del narcotráfico en México

Cuando Los Cuinis se establecieron, encabezados por Abigael, hermano de Rosalinda González Valencia, se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como uno de sus brazos financieros y comerciales.

Entre ambas organizaciones había un 'equilibrio' que les hizo prosperar, de acuerdo con el diario El País: El CJNG como frente violento y para el tráfico de drogas, mientras que 'Los Cuinis' operaban desde empresas fantasma, con salones de belleza, hoteles y restaurantes.

El matrimonio entre Rosalinda González y 'El Mencho' habría sido la alianza entre la poderosa familia Valencia y el 'imperio' de Nemesio Oseguera, quien había trabajado para la familia de su esposa desde joven cuidando sus campos de aguacate y como narcotraficante en sus inicios.

Como pareja y narcotraficantes, ambos sufrieron por la persecución de 'Los Zetas', así como la desarticulación del Cártel del Milenio, que se volvió brazo armado del Cártel de Sinaloa, rival del CJNG.