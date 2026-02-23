Un tiburón mató a un médico que hacía windsurf frente a su familia

El profesional fue arrastrado y golpeado en el agua. La zona quedó cerrada de manera preventiva. Ocurrió en Nueva Caledonia

El médico murió en el lugar tras ser atacado por un tiburon en una conocida playa de Nueva Caledonia.

Un médico de 55 años murió tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba windsurf frente a su familia en una reconocida playa de Nueva Caledonia . De acuerdo con los bomberos locales, el hombre fue arrastrado y golpeado en el agua por el animal, y el balneario quedó clausurado de manera preventiva.

El hecho ocurrió en una playa de Nueva Caledonia, cerca de Numea . El ataque del tiburón fue presenciado por los familiares del médico, que quedaron en shock al ver el ataque.

De acuerdo con los informes de las autoridades, el hombre sufrió heridas fatales en los brazos y las piernas . El cuerpo fue encontrado flotando en una laguna cercana por un grupo de navegantes, que no dudaron en rescatarlo.

Cuando lo sacaron del agua, los rescatistas intentaron reanimarlo, pero los médicos confirmaron su muerte en el lugar. Las lesiones en el antebrazo derecho, la pierna y la tibia izquierda eran compatibles con un ataque de tiburón, según detallaron las autoridades.

Playa Nueva Caledonia Playa Nueva Caledonia, donde ocurrió el hecho.

La tabla de windsurf también fue hallada con una gran mordida, reforzando la idea del ataque animal. Después del hecho, más de una docena de policías se desplegaron en la zona para proteger el área y la playa fue cerrada al público.

El fiscal de Numea, Yves Dupas, pidió tranquilidad y explicó: “Todavía no sabemos cómo se desarrolló el ataque. Estamos tratando de determinar las circunstancias”. Mientras tanto, se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa de muerte.

Brasil: un tiburón atacó y mató a un adolescente de 13 años en una playa

El pasado mes de enero ocurrió un hecho similar en el noroeste de Brasil, donde un adolescente de 13 años murió tras ser atacado por un tiburón. El hecho, específicamente, ocurrió en la playa Del Chifre, en la ciudad de Olinda, estado de Pernambuco y el menor fue trasladado a un hospital, pero no pudo llegar con vida por la gravedad de las heridas.

El menor fue identificado como Deivson Rocha Dantas, quien tras sufrir la mordedura del animal fue auxiliado por otros jóvenes que se encontraban en la zona y trasladado de urgencia por un pastor de la iglesia, en una camioneta, al Hospital del Tricentenario, en Olinda.

Según informaron las autoridades médicas, llegó muerto al centro de salud debido a la gravedad de las lesiones. El médico Levy Dalton, quien lo atendió, explicó que el menor presentaba una herida de gran extensión en una pierna.

Brasil tiburón portada La víctima es llevada por otros jóvenes tras ser atacado mortalmente por un tiburón en una playa del noreste de Brasil

“Tenía una lesión bastante extensa en la pierna derecha, en una región por donde pasan importantes arterias. Como su lesión era muy grave, se produjo una pérdida significativa de sangre, lo que le terminó provocando la muerte”, afirmó ante la prensa.

El relato de un familiar de la víctima

En declaraciones a TV Globo, Lídia Emanuele, prima de la víctima, realizó un imponente relato de lo ocurrido y de las heridas que sufrió Deivson. "(El tiburón) le comió casi toda la pierna”, graficó.

“Llamamos a la ambulancia, pero no llegaron a tiempo. Así que sus propios amigos, que tenían su misma edad, lo sacaron. Lo sacaron del agua, lo arrastraron hasta una esquina y lo pusieron en el suelo. También se desmayó y se golpeó la cabeza. Para entonces, ya estaba frío", agregó la joven, de 14 años.

Tiburón Brasil 2 La víctima del ataque del tiburón fue identificada como Deivson Rocha Dantas, de 13 años.

En ese mismo sentido, agregó: “Estaba en casa de mi abuela. Vive ahí mismo (cerca de la playa), en el segundo piso. Bajé porque mi tío había llamado a la madre de Deivson, pues él venía a la playa a escondidas, sin que su madre lo supiera”.

“Cuando llegué, su amigo ya estaba gritando y diciendo que el tiburón lo había atrapado. Solo alcancé a ver la aleta y un trocito del tiburón. Era grande", recordó, y aseguró que el lugar no cuenta con puestos de guardavidas ni ambulancias.