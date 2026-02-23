El clima en Neuquén

Desesperada búsqueda de una joven que se ausentó hace una semana

Se trata de Violeta Ayelén Solorza, de 25 años. Fue vista por última vez el 16 de febrero en Neuquén capital.

La Policía difundió el pedido de búsqueda de una joven de 25 años.

La Policía de Neuquén difundió el pedido de búsqueda de una joven que fue vista por última vez el pasado lunes 16 de febrero. Se trata de Violeta Ayelén Solorza, de 25 años.

Según la descripción proporcionada por la Policía, la joven mide 1,50 m., es de tez morena, ojos marrones, cabello largo negro y contextura física delgada. Agregaron que fue vista por última vez en Neuquén capital y que se desconocía cómo estaba vestida.

Intervienen Fiscalía de Homicidios y la Comisaría 19 de Confluencia Urbano. Por información, difundieron el número (299) 4400796.

En desarrollo.

