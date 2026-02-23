Misterio: un hombre desapareció hace dos semanas, antes de cobrar un juicio millonario

Una persona cercana brindó dos versiones distintas en su testimonio y despertó las sospechas. La familia está desesperada.

El hombre de 43 años es intensamente buscado y crece la desesperación de sus familiares.

Un hombre de 43 años está desaparecido hace dos semanas y crece el misterio. Juan Carlos Franco Echavarría , salió junto a su novia el pasado 10 de febrero y desde aquel momento su familia perdió contacto. La situación genera preocupación ya que desaparece previo a cobrar una suma millonaria de un juicio laboral.

Echeverría, de nacionalidad dominicana, reside en la localidad de Necochea y en su entorno hay gran preocupación, ya que salió hace 13 días de la casa de su madre con la intención de acompañar a Jimena - su pareja -al trabajo, y nunca más regresó.

Según relató Mariza, su mamá, ese mismo viernes su exempleador debía depositarle alrededor de $3 millones como resultado del acuerdo judicial, así lo indicó TN.

"Él no se iba a ir sin cobrar ese dinero. Nunca estuvo tantos días sin avisar dónde estaba. Estamos desesperados y no sabemos qué hacer", expresó Mariza en la entrevista.

El hombre salió sin teléfono celular y llevó únicamente su documento de identidad, la tarjeta bancaria y una mochila negra. Para su familia, la falta de comunicación resulta completamente inusual.

Las sospechas sobre la pareja del desaparecido

En este contexto, su pareja Jimena está apuntada como sospechosa debido a distintas versiones que brindó sobre lo que ocurrió aquel día.

En un primer momento dijo que Juan Carlos había sido golpeado y asaltado; luego sostuvo que él mismo le había entregado la tarjeta bancaria y la clave; y más tarde afirmó que esa versión no era cierta.

"Me llamó varias veces y cada vez me decía algo distinto. Eso nos hizo sospechar que algo grave pasó. Para mí ella tiene algo que ver. Tengo las llamadas grabadas", señaló Mariza.

La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Sabatini, de la UFI N°3 de Necochea, también incorporó el análisis de cámaras de seguridad. Según indicaron fuentes policiales a la familia, en una de las filmaciones se lo vería caminando y haciendo dedo en dirección a Mar del Plata, aunque hasta ahora no hay confirmación de que haya llegado a esa ciudad.

Al momento de su desaparición vestía una campera gris, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas y negras. Juan Carlos estaba desempleado desde hacía poco tiempo y esperaba el cobro del juicio laboral como un ingreso clave.

La familia solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o al 2262-419121. La causa actualmente está caratulada como "averiguación de paradero".

Estuvo varios días desaparecido en Neuquén

Este viernes, se conoció la feliz noticia de que el joven tucumano, que era intensamente buscado en Neuquén, fue hallado con vida tras un amplio operativo para dar con su paradero. Fue rescatado en helicóptero en un sector del paraje rionegrino de Villa Llaquin y trasladado al Hospital de San Martín de los Andes para su evaluación médica.

Se trata de Salvador Álvarez Cano, de 32 años, quien estaba desaparecido desde el lunes cuando se produjo el hallazgo de su vehículo Volkswagen Gol Trend blanco abandonado en circunstancias extrañas sobre la Ruta Nacional 237, en las cercanías de Villa Traful y la Confluencia. El auto presentaba el baúl abierto, la llave colocada y pertenencias personales en su interior, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades.

En diálogo con LU5, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, confirmó esta tarde el hallazgo y agregó: “Es una alegría enorme, lo encontramos con vida”. Además, resaltó que ya fue trasladado en helicóptero al hospital de San Martín de los Andes.