Vuelco de un camión en ruta 237: dos personas fueron rescatadas

El hecho ocurrió este sábado por la tarde y personal de Bomberos realizaron tareas de contención para prevenir un incendio. El antecedente de vuelco en la misma ruta.

Este sábado por la tarde un impactante siniestro tuvo lugar en la ruta 237 a la altura del kilómetro 1513. El vuelco de un camión de carga pesada fue el protagonista del día y en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila junto a Bomberos de Junín de los Andes.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas y, debido a la magnitud del accidente, se realizaron tareas de seguridad y control de la escena como prevención por un posible incendio .

De esta forma, el personal realizó una contención de derrame de combustible y corte de corriente del vehículo. Dentro del vehículo se encontraban dos personas , quienes fueron asistidos por personal de salud y trasladados en ambulancia para una mejor evaluación y control.

vuelco 237 (1)

Antecedentes de vuelco en la ruta 237

Dos semanas atrás, un impactante vuelco se registró en la Ruta 237 cuando una camioneta perdió el control tras desprenderse la casilla rodante que remolcaba, presuntamente por una fuerte ráfaga de viento. Los ocupantes sufrieron golpes y debieron ser asistidos en el lugar, aunque no presentaron heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Villa El Chocón, sobre la Ruta 237, en dirección hacia San Carlos de Bariloche. El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y control en la zona.

Según se conoció, la camioneta circulaba por el sector remolcando una casilla rodante cuando, producto de una ráfaga intensa de viento, el tráiler se desprendió. A raíz de la maniobra y la pérdida de estabilidad, el vehículo terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

En esta ocasión, el impacto provocó daños materiales en la camioneta y en la casilla, que quedó sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un operativo para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes.

Vuelco de camioneta y casilla en la ruta 237 (1)

Días previos al vuelco de esta camioneta, se registró un episodio similar en el que dos personas resultaron heridas. El accidente ocurrió sobre la traza nacional, a la altura del kilómetro 1437. Por causas que aún se investigan, un Fiat Siena terminó volcado a la vera de la calzada, lo que motivó la intervención inmediata de personal policial, sanitario y de auxilio.

La alerta inicial fue emitida por la División Tránsito, que puso en marcha el protocolo de emergencia a través de sirenas y comunicaciones por sistema VHF. Minutos después, efectivos policiales y personal sanitario arribaron al lugar del siniestro para evaluar la situación y brindar asistencia a los involucrados.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, los tres ocupantes del auto se encontraban fuera del habitáculo, conscientes y sin riesgo vital inmediato, lo que permitió agilizar las tareas de asistencia.

Según se informó, dos de los ocupantes del automóvil fueron trasladados de manera preventiva al hospital local, con el objetivo de realizarles estudios de mayor complejidad y descartar posibles lesiones internas producto del impacto. El tercer ocupante fue evaluado en el lugar y no presentó heridas que requirieran internación.