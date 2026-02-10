Tremendo vuelco en la Ruta 237: el viento arrancó una casilla de una camioneta en movimiento

El siniestro ocurrió cerca de Villa El Chocón cuando una ráfaga provocó que se desprendiera el tráiler que remolcaba el vehículo.

El vuelco fue ocasionado porque el viento desestabilizó a la camioneta. (Foto: Gentileza)

Un impactante vuelco se registró en la Ruta 237 cuando una camioneta perdió el control tras desprenderse la casilla rodante que remolcaba, presuntamente por una fuerte ráfaga de viento. Los ocupantes sufrieron golpes y debieron ser asistidos en el lugar, aunque no presentaron heridas de gravedad.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en inmediaciones de Villa El Chocón, sobre la Ruta 237 , en dirección hacia San Carlos de Bariloche. El tránsito se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y control en la zona.

Según se conoció, la camioneta circulaba por el sector remolcando una casilla rodante cuando, producto de una ráfaga intensa de viento, el tráiler se desprendió . A raíz de la maniobra y la pérdida de estabilidad, el vehículo terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

El impacto provocó daños materiales en la camioneta y en la casilla, que quedó sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un operativo para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes.

Los ocupantes del vehículo resultaron con golpes y lesiones leves, por lo que fueron asistidos en el lugar por personal de salud. Según se informó, no fue necesario trasladarlos de urgencia a un centro de mayor complejidad y no se registraron víctimas fatales.

Las autoridades sanitarias evaluaron a las personas involucradas y recomendaron controles posteriores para descartar complicaciones derivadas del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y equipos sanitarios, que realizaron tareas de asistencia, señalización y ordenamiento del tránsito vehicular. La circulación estuvo reducida por momentos mientras se retiraban los vehículos siniestrados y se despejaba la calzada.

Además, se desplegaron medidas preventivas para advertir a los conductores que transitaban por la zona, especialmente ante las condiciones climáticas adversas que afectan a gran parte de la región.

Las causas del siniestro vial son materia de investigación. Si bien la hipótesis principal apunta a la influencia de las ráfagas de viento que se registraban en la zona, no se descartan otros factores, como el estado del enganche de la casilla rodante, la velocidad de circulación o las condiciones de la ruta.

Desde las autoridades reiteraron las recomendaciones para circular con precaución en sectores con fuertes vientos, especialmente cuando se remolcan tráileres, casillas rodantes o cargas que puedan comprometer la estabilidad del vehículo.

Otro vuelco en la Ruta 237: dos personas resultaron heridas

Un automóvil con tres personas a bordo protagonizó un violento vuelco sobre una Ruta 237, lo que obligó a activar un operativo de emergencia durante la madrugada. El hecho generó preocupación por la magnitud del siniestro, aunque no se registraron víctimas de gravedad.

El accidente ocurrió en las primeras horas del pasado jueves, alrededor de las 3 de la mañana, sobre la traza nacional, a la altura del kilómetro 1437. Por causas que aún se investigan, un Fiat Siena terminó volcado a la vera de la calzada, lo que motivó la intervención inmediata de personal policial, sanitario y de auxilio.

La alerta inicial fue emitida por la División Tránsito, que puso en marcha el protocolo de emergencia a través de sirenas y comunicaciones por sistema VHF. Minutos después, efectivos policiales y personal sanitario arribaron al lugar del siniestro para evaluar la situación y brindar asistencia a los involucrados.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, los tres ocupantes del auto se encontraban fuera del habitáculo, conscientes y sin riesgo vital inmediato, lo que permitió agilizar las tareas de asistencia.

Según se informó, dos de los ocupantes del automóvil fueron trasladados de manera preventiva al hospital local, con el objetivo de realizarles estudios de mayor complejidad y descartar posibles lesiones internas producto del impacto. El tercer ocupante fue evaluado en el lugar y no presentó heridas que requirieran internación.

Desde el área de salud indicaron que, si bien ninguno de los involucrados presentaba lesiones visibles de gravedad, los controles médicos resultaban necesarios debido al tipo de accidente y al vuelco del vehículo.